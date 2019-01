Les balançoires de la Louve survivent sans leurs comètes

C’est l’histoire d’un franc succès. Présentées pour la première fois en 2015 dans le cadre du Festival Lausanne Lumières, les balançoires lumineuses de la place de la Louve se sont, depuis, invitées au programme tous les ans. L’œuvre, conçue par les Services industriels de Lausanne et l’Atelier Schlaepfer, «emploie la lumière comme moyen d’attraction et d’interaction en projetant des comètes dans le ciel étoilé», nous apprend le site web du festival.

Un potentiel féérique qu’avait immédiatement flairé le conseiller communal Romain Felli. Dès janvier 2016, il proposait de pérenniser la structure, estimant qu’elle avait «fait mouche». Trois ans plus tard, il est en passe d’être exaucé. La Ville met en effet à l’enquête, jusqu’au 21 février, la «pose d’une structure extérieure comprenant six balançoires». Ces dernières sont encore en place à la Louve.

Attirer dans l’hypercentre

«L’objectif n’est pas de pérenniser l’installation à l’année mais d’en proposer le prolongement pour trois ou quatre mois dans le sillage de Lausanne Lumières», précise la municipale Florence Germond, chargée des places de jeux. Les balançoires resteront donc sur le site jusqu’en mars-avril. «Il n’est pas possible d’occuper la place à l’année car elle a d’autres fonctionnalités, elle accueille par exemple la Fête de la musique», explique l’élue.

Si les adeptes de va-et-vient aériens peuvent se réjouir, les amateurs de comètes projetées dans le ciel étoilé risquent d’êtres déçus. En effet, les jeux de lumière de l’installation restent réservés à la durée du Festival Lausanne Lumières. De janvier au printemps, les balançoires lumineuses se contenteront d’être des balançoires.

L’objectif premier reste de transformer la Louve en terrain de jeu. «Cette initiative fait partie de nos actions pour renforcer l’attractivité de l’espace public. Nous amenons des éléments ludiques qui peuvent plaire aux familles et aux enfants, c’est un moyen de dynamiser l’hypercentre et indirectement de soutenir nos commerces», situe Florence Germond. Dans le même ordre d’idée, la municipale cite l’Akabane, cette place de jeux mobile sise dans un container maritime. Après avoir eu «un succès fou» à la Sallaz et «un peu moins de réussite» au Tunnel, cette dernière déploie actuellement ses toboggans, bacs à sable et structures de grimpe au pied du Palais de Rumine. (24 heures)