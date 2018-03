Les bimbos du manuel d'anesthésie provoquent l'indignation

Une blonde aux gros seins portant des bottes, une blouse blanche très décolletée et aussi courte qu’une minijupe. C’est ainsi qu’est représentée l’infirmière dans un dessin du Manuel pratique d’anesthésie, rapporte la dernière édition du Régional. Cet ouvrage de référence pour la profession, paru en 2015, est signé par le Dr Éric Albrecht, médecin associé au Service d’anesthésiologie du CHUV.

Une autre illustration expliquant une procédure médicale (ci-dessus) est inappropriée. La patiente sur la table d’opération, en position d’examen gynécologique, est blonde, elle aussi. Ses cheveux sont détachés. Elle porte du rouge à lèvres, une épilation intime façon ticket de métro et est pourvue d’une poitrine qui semble peu naturelle.

La connotation sexuelle de ces illustrations fait grincer les dents. «J’ai de la peine à comprendre comment le fait que la patiente soit seins nus avec cheveux détachés aide à la compréhension de l’opération», rapporte au Régional une médecin du CHUV qui se dit «atterrée».

«C’est affligeant. Les femmes sont montrées comme des objets sexuels»

Dans le milieu politique aussi, cette façon de représenter la femme dans un ouvrage destiné aux professionnels de la santé passe mal. «C’est affligeant. Les femmes sont montrées comme des objets sexuels, s’indigne Léonore Porchet, députée au Grand Conseil, dans Le Régional. C’est à nouveau un système qui perçoit l’objet sexuel avant la patiente.» Et l’élue de dénoncer un univers «patriarcal et sexiste.» «Il est difficile pour les femmes de faire leur place professionnellement dans le milieu. Il y a un réel plafond de verre. Et de tels dessins créent un environnement de travail dégradant pour elles.»

L’auteur du manuel incriminé, le Dr Éric Albrecht, présente ses excuses dans les colonnes de l’hebdomadaire. Il explique qu’au moment de la publication, en 2015, il ne s’était «pas rendu compte que ça pouvait heurter certaines sensibilités. Je suis vraiment désolé. Le but n’était pas de manquer de respect à qui que ce soit. J’avais déjà entendu ces remarques et nous avons décidé de retirer ces images et de les remplacer dans la prochaine édition, en cours de préparation.»

Le médecin cadre balaie d’un revers de main les accusations de sexisme dans le milieu des soins. «Je travaille dans un service où les sexes sont équitablement représentés. Je n’ai pas l’impression qu’il y ait un plafond de verre particulier dans les hôpitaux.» (24 heures)