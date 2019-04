Les burgers préférés d'Obama débarquent à Saint-François

Ce sera un peu le triangle d’or de la restauration rapide à Lausanne. Avec le futur KFC au Flon, le Burger King au Grand-Pont et le petit nouveau qui pointe le bout de ses burgers du côté de la place Saint-François, le Five Guys. Le restaurant projette de s’installer dans les anciens locaux de Confo Déco, ex-restaurant Manora. Le dossier est soumis à l’enquête publique dès vendredi.

Chez Five Guys, on ne souhaite pas commenter cette implantation, la seconde en Suisse après l’ouverture à Genève en 2018. On ne sait donc pas à quelle date Five Guys espère ouvrir sa future enseigne, d’une surface de 1300 m2, située à l’angle du Grand-Pont et du Grand-Chêne.

«Tu peux toujours gagner de l’argent en Amérique»

Five Guys n’est pas la plus ancienne des chaînes de restauration rapide. Elle a vu le jour en 1986 à Arlington, en Virginie. Elle compte aujourd’hui près de 1500 restaurants répartis aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en Europe et au Moyen-Orient. Ses trucs en plus: préparer des hamburgers, des frites et des hot dogs à la main, utiliser uniquement du bœuf haché frais et de l’huile d’arachide et bannir les congélateurs au profit de chambres froides. Pour l’anecdote, la mère du fondateur, Jerry Murrel, lui rappelait sans cesse: «Si tu sais bien couper les cheveux, si tu peux servir une boisson dans un bar ou servir un bon hamburger, tu peux toujours gagner de l’argent en Amérique.»

On se souvient que Barack Obama en personne, fraîchement élu président des États-Unis, avait fait une apparition inattendue en 2009 dans un restaurant de la chaîne Five Guys de Washington, pour y commander, selon lui, les «meilleurs burgers du monde». Une sacrée pub. (24 heures)