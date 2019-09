Les chevaux de Knie lâchés à la piscine de Bellerive

Cela change des baigneurs qui sentent la crème solaire, des linges étalés par terre et des plongeurs qui s’élancent crânement des 10 mètres. Depuis le 24 septembre, date de l’arrivée du Cirque Knie à Lausanne, ce sont les chevaux de Fredy Knie qui ont pris possession de la piscine de Bellerive.

Entre deux représentations, les andalous, frisons hollandais, pur-sang arabes ou encore les palomino anglais paissent à deux pas du lac. «Pouvoir les lâcher à la piscine de Bellerive, à deux pas du lac et du chapiteau, c’est tout bonnement une chance», assure Fredy Knie.

Dans la tournée du 100e anniversaire du cirque, ils sont quarante chevaux à accompagner les artistes de ville en ville. Le plus important, pour Fredy Knie: les occuper de 6h du matin à 22h quand le rideau tombe sur la piste. «Un cheval qui s’ennuie, il n’y a rien de pire.» Mener les chevaux à la piscine de Bellerive fait partie de ces distractions quotidiennes, sauf par temps de pluie. «Ils risqueraient d’abîmer le sol», explique le dresseur. Les jours où deux spectacles s’enchaînent, les chevaux restent une heure au parc. Le double quand il n’y a qu’une seule représentation.

Contrainte météo

Et les nostalgiques du bain des éléphants dans le Léman (le dernier, en vidéo ci-dessous, a eu lieu en 2015) se consoleront peut-être avec celui des chevaux, toujours sur la plage de Bellerive. Fredy Knie: «Nous y allons le plus souvent possible, mais comme nous restons dessus, cela dépend de la température de l’eau.» Knie est à Lausanne jusqu’au 9 octobre.