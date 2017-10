Les clés du mystérieux décès sont dans l’autopsie

Annoncée mardi par la police cantonale vaudoise, la mort en détention d’un jeune Gambien reste entourée d’un épais mystère. L’homme âgé de 23 ans avait été interpellé dimanche soir par les gardes-frontière à la gare de Lausanne. Emmené au CHUV, il y avait passé la nuit avant d’être conduit, lundi matin, dans la zone carcérale du Centre de la Blécherette au Mont-sur-Lausanne. En infraction avec la loi sur les étrangers, il devait être transféré mardi. C’est à ce moment-là qu’il a été découvert sans vie dans sa cellule.

Mercredi, l’Administration fédérale des douanes a précisé que le jeune homme s’était plaint de se sentir mal lors de son interpellation, amenant les gardes-frontière à appeler une ambulance. L’intervention se serait toutefois passée sans heurt et le jeune se serait montré coopératif durant tout le processus.

Les raisons de son malaise ne sont pas connues, mais le CHUV indique qu’il ne présentait aucun signe incitant à le garder à l’hôpital: «Ce patient a été traité comme n’importe quel autre patient présentant des symptômes comparables et a eu tous les examens nécessaires et détaillés qui ont permis de poser un diagnostic et de le libérer avec un traitement adéquat, après une nuit passée en investigation et en observation aux Urgences.»

Une autopsie est en cours pour déterminer les causes de son décès. En attendant, la police cantonale et le Ministère public assurent qu’aucun indice ne pointe sur l’implication de stupéfiants pour expliquer le drame. «L’autopsie est complètement déterminante dans cette affaire», insiste Ximena Paola Manriquez, la procureure chargée de l’enquête.

Le jeune Gambien ne semble pas connu au sein des divers collectifs de soutien aux migrants actifs à Lausanne. Son décès suscite pourtant des questionnements, notamment sur les conditions de détention au Centre de la Blécherette. «Je ne suis pas étonné d’apprendre que quelqu’un est mort là-bas», lance ainsi Dominique Michel, du Collectif R. (24 heures)