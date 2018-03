Les deux candidats à la Muni d'Ecublens veulent freiner l’urbanisation

La grande salle du Motty était bien remplie, dimanche à Écublens, pour le débat organisé entre les deux candidats en lice pour l’élection complémentaire du 18 mars prochain. Le siège laissé vacant à la Municipalité par Didier Lannaz, du PLR + Indépendants de droite (PLR + ID), est brigué par Fabienne Crousaz, elle-même du PLR + ID, et par Jean-Louis Radice, du Forum d’opinions libres. Petite première du genre, l’idée de ce débat électoral est venue de Fréquence Banane, la radio des étudiants de l’UNIL et de l’EPFL, qui a diffusé l’événement en direct.

Sur des sujets comme le développement urbain, l’intégration des étudiants à la vie de la commune et le financement de la gestion des déchets, le débat n’a réservé que peu de passes d’armes. En matière d’urbanisme, qui est le dicastère vacant, Fabienne Crousaz a toutefois montré d’emblée une position tranchée: «La population de l’Ouest lausannois a déjà beaucoup augmenté. Il serait bon de freiner.» Le premier point de son programme concerne d’ailleurs la préservation des espaces verts et agricoles que compte encore la commune.

«On remarque que les infrastructures ne suivent pas, et nous avons beaucoup de problèmes au niveau de la mobilité, a, quant à lui, souligné Jean-Louis Radice. Nous pourrions intervenir davantage au niveau du SDOL (ndlr: le bureau intercommunal Stratégie et développement de l’Ouest lausannois) pour freiner le développement de nouveaux plans de quartier.»

À noter que les deux candidats ont été interpellés par le public sur leur capacité à assumer leur rôle. La Municipalité d’Écublens a en effet enregistré deux démissions en moins d’un an, avec en toile de fond la difficulté des élus à concilier leur charge publique avec leurs autres activités. Enseignant et également député, Jean-Louis Radice a précisé qu’il serait à la retraite dès la fin de cette année scolaire. Quant à Fabienne Crousaz, conseillère en entreprise, elle a assuré que son activité indépendante lui accordait le temps et la flexibilité nécessaires à une fonction au sein de l’Exécutif. (24 heures)