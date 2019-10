Les «écaliens» habillent le podium des JOJ 2020 d’un panorama de montagnes

À quelques mois des JOJ 2020, les visiteurs du Musée olympique de Lausanne ont pu découvrir dimanche les maquettes et prototypes de deux éléments phares de cet événement: le podium et le plateau des médailles. Ces objets ont été réalisés par des étudiants de l’Écal (École cantonale d’art de Lausanne) et sont présentés dans le cadre de la nouvelle exposition du musée.

Pour trouver le podium, le plateau et la vasque qui seront utilisés durant les Jeux, le comité des JOJ a lancé un concours auprès des 29 étudiants de 2e année de Bachelor de design industriel. Faire appel aux étudiants de l’Écal était une évidence, aux yeux du comité. «Ce sont des Jeux faits par les jeunes et pour les jeunes. C’est pourquoi on a souhaité impliquer les étudiants de la région», explique Johanna Massuyeau, responsable presse des JOJ 2020. Les étudiants ont d’ailleurs été très satisfaits de cette collaboration. «Ce sont des objets emblématiques, ça fait vraiment plaisir de faire partie de ce projet», commente Louis Bétin, l’un des lauréats du concours.

Les projets ont été départagés par un jury composé d’experts de l’Écal, de Lausanne 2020, du comité et du Musée olympique, de l’École de la construction (EDC) et du Centre de formation technique de Lausanne (C-For).

Dans la catégorie «podium», c’est le projet conçu par Estelle Rougerie, Theo Luvisotto et Louis Bétin qui a fait la différence. Le design épuré reprend le panorama des trois spots de compétition (Jura vaudois, Alpes vaudoises et St-Moritz), déclinés dans différents tons de bleu. «La devanture avec les montagnes a beaucoup plu au jury», précise Stefany Châtelain-Cardenas, project manager des JOJ 2020. Mais c’est aussi le système de caissons conçu par Louis Bétin qui a séduit. «J’ai voulu créer un objet fonctionnel, qui soit léger, facile à manipuler et à ranger. J’ai donc imaginé des podiums encastrables», explique l’étudiant franco-mexicain. Sur cette structure ingénieuse a été ajouté l’habillage de montagnes imaginé par ses camarades.

Fruits de six mois de travail, ces projets ont beaucoup évolué au fil du temps. «On a dû pas mal remodeler nos concepts pour qu’ils s’adaptent aux standards des JOJ et aux contraintes techniques, notamment les matériaux», précise Theo Luvisotto. Car les objets imaginés devaient être réalisables par les apprentis de l’EDC et du C-For.

Également présenté lors de l’exposition, le plateau des médailles a quant à lui été créé par Olivia Dall’Omo. Orné d’une laine bleue, il s’harmonise parfaitement avec le podium. La vasque sélectionnée sera, elle, dévoilée le soir de l’ouverture des Jeux, le 9 janvier. François Lafortune, l’«écalien» qui l’a conçue, était sur place dimanche matin pour expliquer son travail à un petit groupe d’enfants très intéressés. «J’avais d’abord dessiné une première vasque qui était trop compliquée. Je suis reparti de zéro et j’ai fait un design plus simple et plus fun», a-t-il expliqué.

L’exposition est gratuite et se tient jusqu’en mars 2020. Elle présente aussi quelques projets d’étudiants non retenus.