Les élus communaux répondent au corbeau du Mont-sur-Lausanne

La transparence, seul remède aux plaies béantes

On peut se réjouir de l’aboutissement de ce syndicat d’amélioration foncière du Mont-sur-Lausanne. Les édiles locaux le font en se félicitant d’avoir accompagné un plan de remaniement foncier qui permet de conserver les terres agricoles à proximité des exploitations en regroupant les espaces constructibles à proximité du bâti existant. C’est très bien, rationnel, cohérent. «La LAT avant l’heure», vantent les édiles confortés par un arrêt du Tribunal fédéral.



Soit. Mais que dire d’une procédure qui aura nécessité 36 ans pour se mettre en place? On entend souvent dire de cette usine à gaz que même ses proches peinent à en décrypter les rouages. Un bel aveu d’opacité pour cette tentaculaire opération foncière. «Protection d’intérêts personnels», «conflits d’intérêts»… La récente lettre anonyme diffusée au Mont n’apporte pas de preuve mais laisse planer le doute.



Tout s’est déroulé dans le cadre strictement légal. C’est le TF qui le dit. Or ce que la loi ne reconnaît pas, c’est la souffrance de ces quelques familles qui vivent chaque jour avec le sentiment que ce système les a dépossédées ou poussées à la faillite.



En conséquence, répéter que tout a été fait pour le bien du plus grand nombre ne suffit pas. Surtout si personne ne comprend comment cela s’est fait. Que chaque élu impliqué dans ce syndicat déclare la surface constructible dont il bénéficiera semble aller en faveur d’une transparence qui n’a que trop manqué dans ce dossier.