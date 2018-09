Les élus disent non à un reçu pour les interpellations de police

Hasard de l’ordre du jour, les élus lausannois étaient appelés mardi soir à discuter d’une idée touchant aux pratiques policières. Ce dans un contexte de révélations quant au décès d’un homme mort à la suite d’une interpellation du corps lausannois. Personne ne s’est cependant risqué à évoquer cette affaire dans le cadre du débat. Mais son ombre planait.

Pierre Conscience (Solidarités) s’est fait le porte-voix d’une pratique déjà présente en Espagne et aux Etats-Unis qu’ils souhaiterait voir appliquée à Lausanne. L’idée: que chaque personne interpellée se voie remettre un reçu à l’issue de son interaction avec la police. «Un document qui attesterait du lieu, de la date, ou encore du matricule du policier», indique l’élu.

La démarche permettrait, selon lui, de «donner les informations nécessaires pour contester une pratique», au moyen de la trace écrite que laisserait le reçu. Celui-ci pourrait aussi servir de base statistique aux pratiques de la police. Pierre Conscience a tenu à préciser que sa démarche ne visait pas à stigmatiser la police et ses pratiques. Avant d’ajouter que «comme tout métier, il est possible qu’il y ait des excès et des abus».

Claude Calame (Ensemble à Gauche) a souligné qu’un rapport du collectif Jean Dutoit a mis en lumière des abus via «trente témoignages de remarques racistes, de pratiques humiliantes» ou encore de confiscation de papiers d’identité. «Voire de violences.» Pour lui, avec cette mesure, «il en va de la défense des droits élémentaires de la personne».

Les Verts ont suivi la gauche radicale. Xavier Company voit dans la remise d'un reçu un moyen d’informer chacun de ses droits. Mais aussi, pour la Municipalité, de «légitimer le travail de la police» et d’améliorer sa transparence. Sans compliquer inutilement son travail et sans que cela ne soit forcément une expression de la «défiance» à l’égard du corps lausannois.

La droite n’est pas d’accord. Elle s’est opposée à l’idée, rejointe par le Parti socialiste lausannois, permettant ainsi d’atteindre une majorité pour rejeter la proposition. Matthieu Carrel, chef du groupe PLR, estime que la mesure est inutile, puisque le Canton rempli déjà une base de données relative aux interpellations. Il rappelle aussi que les élus lausannois avaient déjà rejeté une idée identique il y a quelques années.

Le policier et élu PLC Nicola Di Giulio s’est montré agacé par les «sempiternelles attaques contre la police» de Pierre Conscience. Il voit dans ces reçus l'octroi d’un genre de «laissez-passer» qui protégerait potentiellement de nouveaux contrôles. Il indique aussi que des voies administratives et judiciaires existent pour se faire entendre face à la police qui, il le concède, ne «peut pas être parfaite».

L’UDC Jean-Luc Chollet a rapproché le débat de la question de la lutte contre le deal, puisqu’il estime que c’est à cette problématique que s’adresse le postulat Conscience. Il a dit se réjouir du jour où la provenance de certaines personnes et la fréquence des contrôles de police dont ils font l’objet ne seront plus liés. «Mais que ce n’était pas encore le cas.»

Le socialiste Benoît Gaillard appelle d’ailleurs à cesser de vouloir nier que des contrôles «ciblés» ont lieu et qu’il est impossible de s’en passer. Pour lui, l’augmentation de la paperasse qu’engendreraient de tels reçus est rédhibitoire. Et ils ne pourraient pas empêcher des «contrôles répétés ou injustifiés».

Le municipal de Police Pierre-Antoine Hildbrand a conclu le débat en insistant sur la lourdeur administrative que suppose la remise de reçus, mais aussi sur le fait qu’il vaut mieux encourager «ceux qui se sentent victimes» d’adresser des plaintes par les voies déjà existantes. Il a aussi ajouté qu’il estime cette démarche comme n’étant «pas bienveillante à l’égard de la police».

Ils ont finalement été 44 à refuser le postulat, 20 à l'accepter et 7 à s'abstenir.

(24 heures)