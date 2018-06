Les élus lausannois ont aussi eu leur débat sur le deal

Il était inévitable que la vaste polémique actuelle sur le deal de rue à Lausanne s'impose dans les débats de son Conseil communal. Mardi soir, cela n'a pas manqué.

Plus de deux heures durant, les partis ont ainsi déroulé leurs positions sur la drogue, le deal, la prévention, la répression. Il a bien souvent davantage été question d'exposer des points de vue plutôt que d'imaginer de nouvelles solutions. Le tout dans un ping-pong allant de la protection des enfants à l'affaiblissement des réseaux de dealers en passant par la toute prochaine création d'un local d'injection.

«Sanctuarisation des écoles»

Le débat s'est révélé aussi émotionnel que complexe. Il y a bien sûr les craintes et souvent la colère de parents, d'habitants, de voir des enfants confrontés à des vendeurs de drogue sur le chemin de l'école. C'est ce qu'a dénoncé la présidente du PDC Sandra Pernet il y a quelques semaines, rejointe depuis par le cinéaste Fernand Melgar. Et sur cet aspect là de la problématique, tous les élus ont choisi d'être d'accord. La «sanctuarisation des écoles» est incontestée.

C'est plutôt sur les mesures prises depuis par la Ville que les fronts se sont durcis. La semaine dernière, le responsable de la sécurité Pierre-Antoine Hildbrand (PLR) annonçait une augmentation massive de la présence policière dans les rues de la capitale vaudoise. Une mesure politique jugée insuffisante ou alors carrément contre-productive.

Le Centre - emmené par Sandra Pernet - s'est associé au PLC, à l'UDC et au PLR pour interpeller un autre membre du collège municipal lausannois: le popiste David Payot. En charge de l'école et de la jeunesse, il a été interrogé parce qu'«aucune mesure spécifique à la jeunesse et plus particulièrement aux enfants en âge scolaire n'est détaillée ni même annoncée», disent les élus de droite et du centre. Les enseignants sont-ils sensibilisés ? Une surveillance accrue des écoles est-elle prévue ? Les parents sont-ils intégrés à la sensibilisation des enfants ? Voilà quelques-unes des questions posées.

En guise de réponse - elle aussi jugée insuffisante par certains - David Payot a détaillé tout le dispositif de prévention déjà existant autour des élèves. Psychologues, infirmières, profs, assistants sociaux... le panel d'adultes formés et présents existe, a-t-il relevé. Tout comme une série de campagnes de prévention. Il a aussi rappelé que la Municipalité pensait qu'il n'était «pas acceptable» que des dealers soient présents aux abords des écoles durant les horaires de cours. Il a cependant nuancé: «Les professionnels de la scolarité ne constatent pas de lien significatif entre le deal de rue et la consommation de substances psychoactives par des élèves.»

«Soit on arrête des dealers, soit on cherche à sauver des vies. Mais ce n'est pas la même chose»

A l'autre bout de l'échiquier politique, Johann Dupuis (Ensemble à Gauche) déplore une confusion «volontairement entretenue» : «Lutter contre le deal, ce n’est pas lutter contre la consommation de drogue», a-t-il martelé. Ainsi, au travers de mesures de répression, on lutte davantage contre un problème de sécurité publique, de bien-être de la population, pour l'image de la ville voire pour le tourisme, dit-il en substance.

S'appuyant sur les avertissements émis par les professionnels de la prévention, il a expliqué qu'il fallait veiller aux dommages collatéraux que ce type de politique peut engendrer. «Soit on arrête des dealers, soit on cherche à sauver des vies. Mais ce n'est pas la même chose.» Et de lister les problèmes qui peuvent découler d'un déplacement du deal dans des lieux moins visibles, à commencer par une péjoration des conditions des usagers de drogue et une dégradation des produits utilisés.

Les Verts, par la voix de Vincent Rossi, ont soutenu le raisonnement. Tout en se déclarant insatisfaits des mesures prises jusqu'à maintenant. «Légalisation, réglementation et prise de contrôle. Tout le reste n’est que gesticulation en attendant mieux», a-t-il martelé en tapant du point sur sa table.

Sentiment d’insécurité

Responsable du pan sécuritaire de l'action de la Ville, le PLR Pierre-Antoine Hildbrand refuse de ne concevoir l'accroissement de la présence policière qu'en termes de chasse aux dealers. Il vise aussi à «rassurer les personnes fréquentant la ville», dit-il. Le syndic, Grégoire Junod appuie: «Nous renforçons la mission préventive de la police, pas uniquement répressive.» Il a aussi souligné que les rares améliorations sur le front du trafic de rue observées à Lausanne ces dernières années n'avaient eu lieu que lorsque la présence de la police avait été augmentée de manière durable sur le terrain.

Pierre-Antoine Hildbrand pour justifier son action a insisté: le sentiment d’insécurité est grandissant, notamment dans le cadre du démarchage actif pratiqué par des dealers. «Nous devons répondre aux demandes formulées par la population.» Sans pour autant prétendre que cela règlera l'entier du problème de la drogue, ajoute-t-il.

Son président de parti, le PLR Philippe Miauton a d'ailleurs enjoint ses collègues de gauche à faire des propositions, au lieu de se contenter de critiquer les agissements de celui qui a la responsabilité de la police. «Oui, il y a plein d'autres choses à faire et vous avez des élus qui sont responsables dans ces autres domaines!» En ligne de mire, David Payot, toujours, mais aussi Oscar Tosato (PS). C'est en effet lui qui a la charge de mettre en œuvre l'ouverture cet automne d'un local d'injection.

Manque «d'auto-critique des élus»

Philippe Miauton - qui regrette un manque «d'auto-critique de l'ensemble des élus», n'a pas manqué de rappeler que la situation actuelle était «le fait d’une politique aveugle ces vingt dernières années. Or, qui a fait la sécurité ces vingt dernières années à Lausanne? Pas le PS et les Verts, qui se sont bouchés le nez. Mais toujours les minoritaires du POP ou du PLR!» A une exception près: lorsque l'actuel syndic socialiste Grégoire Junod a repris, durant quatre ans, la gestion de la police que Marc Vuilleumier (POP) ne voulait plus assumer.

Le président du PS, Benoît Gaillard, est d'ailleurs intervenu sur un ton indiquant que son parti ne craignait pas les questions sécuritaires. «Si nous prenons au sérieux l’idée d’améliorer les conditions de vie pour les habitants de cette ville, alors il est impensable de jeter l’éponge face au trafic de rue – que ce soit au nom de l’inégalité sociale qui existe bien entre ceux qui s’y livrent et ceux qui le subissent, ou, pire, au nom de la difficulté à agir. Alors réfléchissons global et à long terme, mais ne nous empêchons pas pour autant de proposer aussi des mesures de terrain immédiates. Susciter le sentiment que l’on abandonne les quartiers populaires, que l’on peut bien y tolérer le trafic de drogue, c’est planter les graines d’une fragilité de notre ville face aux propositions démagogiques et face aux propositions réellement racistes.»

(24 heures)