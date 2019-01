Les employés de Cipag font chauffer les méninges

«La bonne nouvelle est d’avoir obtenu la prolongation du délai de consultation.» Délégué syndical d’Unia, Maurizio Colella s’en réjouit mais il sait que la partie sera serrée pour les 26 employés du chauffagiste Cipag, à Puidoux. Au début de janvier, ils avaient été informés d’un plan de licenciement collectif par la direction du groupe Elcotherm, qui possède la marque et qui est lui-même en mains du géant italien Ariston Thermo. Désormais, ils réfléchissent au moyen de sauver leur boîte et leurs emplois. Ils ont jusqu’au 11 février pour présenter leurs propositions.

«On ne perd pas d’argent»

La démarche en cours est une possibilité légale en cas de licenciements collectifs. Les employés de cette entreprise, qui a pu occuper près de la moitié du marché des chauffe-eau en Suisse, ont pu obtenir de la direction des données sur la marche des affaires. Réunis en comité, ils les étudient afin de proposer une alternative aux licenciements. «Le 7 janvier, on nous a dit qu’on perdait de l’argent depuis cinq ans, mais on se rend compte que c’est faux, dit un représentant du personnel. Les comptes montrent qu’on ne fait pas assez de bénéfice à leurs yeux, mais on ne perd pas d’argent.»

Hors de la« zone de profit»

Patron du groupe Elcotherm, René Schürmann n’est pas du même avis: «Cipag a enregistré des pertes dans ses activités opérationnelles depuis des années. Malgré d’importants investissements et diverses initiatives d'optimisation, nous n'avons malheureusement pas réussi à faire entrer Cipag dans la zone de profit.» Tout en regrettant la disparition de cette marque, il explique qu’elle est en concurrence au sein du groupe avec une autre, Domotec. Elle «a de meilleures perspectives d'avenir en tant que leader du marché dans le domaine de la production d'eau chaude», estime-t-il.

Du côté des employés, on regrette une situation qui semble perdue d’avance, malgré la procédure de consultation en cours. «Nos fournisseurs semblent déjà au courant de la disparition de Cipag au 31 mars», disent-ils.