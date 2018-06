Les enfants seront les bienvenus dans le fitness géant qui va naître au Flon

Ça va bouger au Flon. Après l’annonce du déménagement de Migros vers l’entrée du quartier, on apprend que c’est le club de fitness Let’s Go qui reprendra les 3000 m2 laissés vacants en sous-sol par le géant orange. Cette surface, peu commune dans le secteur du sport en salle, permet au club d’afficher ses ambitions: «Nous essayons de lancer le fitness de demain, indique François Victor, directeur général du groupe. L’idée est que tout le monde pourra y venir.»

Quand le directeur dit «tout le monde», c’est bien de tous les âges qu’il s’agit, y compris les enfants. Le club n’a pas pour autant l’intention de transformer les têtes blondes en bodybuilders. La surface à disposition permettra d’installer un nouveau concept d’entraînement. Une sorte de marelle géante et digitalisée, qui dicte par des lumières les endroits à toucher du pied ou de la main. Fondateur de la chaîne, Jean-Pierre Sacco dit l’avoir testée avec ses enfants: «Dès que ça s’allume, ils sautent dessus, sourit-il. Et, à la suite de ce test, ils m’ont demandé des craies pour le reproduire sur le sol, devant la maison.»

Pour Let’s Go, le côté ludique de l’entraînement devrait l’emporter, tout en favorisant le développement de l’agilité, la mobilité et la vitesse. L’aspect commercial de la chose est évident: si les enfants veulent venir au club, les parents suivront. Le club réfléchit encore à l’élaboration des tarifs pour les plus jeunes.

«Ce qui est ridicule, c’est que l’urbanisation de la société nous réduise à préconiser du sport en salle pour les enfants»

Des enfants au fitness? Du côté des médecins, la réaction est plutôt positive, du moment que les exercices se font sans machines ni poids. Au CHUV, le médecin adjoint à la Médecine du sport se dit très concerné par le manque d’activité physique des jeunes. «Ils font beaucoup moins d’exercice, marchent moins et on en voit qui ne savent même pas faire une simple roulade», s’inquiète Gérald Gremion. Le docteur estime que «toute initiative visant à faire bouger les enfants est bonne à prendre». Il émet toutefois un bémol sur un constat de société: «Pour moi, une activité physique se passe dehors. Ce qui est ridicule, c’est que l’urbanisation de la société nous réduise à préconiser du sport en salle pour les enfants.»

À part cette marelle électronique, le club entend développer l’entraînement immersif. Sa salle du boulevard de Grancy permet déjà de s’en faire une idée en pédalant dans un décor en réalité augmentée. «Au Flon, l’expérience sera étendue pour une quarantaine de personnes, confie François Victor. Et là, nous allons construire une structure exprès pour cela.» Là aussi, on pousse le fitness au rang d’attraction.

Le directeur général dévoile une autre nouveauté, avec une partie médicale. Une piscine thérapeutique sera construite et des physiothérapeutes dispenseront leurs soins.

Un trou dans le Flon

Ce sont de gros travaux qu’engage le fitness, qui s’assurera toutefois d’une meilleure visibilité que celle qu’a connue la Migros, cachée au sous-sol du quartier du Flon. Une nouvelle entrée sera en effet aménagée pour Let’s Go, en creusant un trou de 12 mètres de diamètre sur l’Esplanade du Flon. Celui-ci contribuera à apporter un éclairage naturel, de même que plusieurs puits de lumière. L’ouverture de la salle est prévue à la fin 2019. (24 heures)