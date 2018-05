Les forces de l'ordre débarquent au squat des Sauges

Des gendarmes et policiers ont investi les locaux du squat des Sauges à Lausanne mardi matin dès 10h. Les gendarmes et policiers ont pénétré dans le bâtiment afin d'identifier les occupants d'un appartement et procéder à des perquisitions. Le Ministère public a en effet ouvert plusieurs instructions pénales pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, en particulier pour trafic de cocaïne.

Pour garantir le bon déroulement des opérations, l’accès au secteur n’est pas autorisé et des perturbations de trafic sont possibles.

Depuis plusieurs mois, les investigations menées sous l’autorité du Ministère public par les inspecteurs des brigades des stupéfiants de la Police cantonale vaudoise et de la Police municipale de Lausanne démontré qu’à partir de ce squat, de nombreux individus s’adonnent au trafic de cocaïne. Ces investigations ont mis au jour l’activité de 12 trafiquants, originaires du Nigéria, du Cameroun, de l'Afghanistan et du BurkinaFaso, âgés entre 22 et 52 ans. Ils ont été placés en détention. Les enquêteurs ont déjà saisi 6,329kg de cocaïne ainsi que CHF 41'000 francs. (24 heures)