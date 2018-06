«Les frères Orllati, faut voir comment ils bossent»

Bières et pizzas gratuites, châteaux gonflables pour les enfants et, surtout, énormes machines de chantier turquoise sur lesquelles il était permis de monter. Les premières journées portes ouvertes du Groupe Orllati ont attiré plus de 5000 visiteurs samedi à Bioley-Orjulaz; plus du double de ce qu’espéraient les organisateurs.

Casquette blanche ornée du logo du groupe sur la tête, deux amis barbus expliquent les raisons de leur présence: «Je travaille indirectement pour eux, dans le domaine graphique, explique le premier. Je suis un grand fan de leur marque. Ils ont une identité très forte et une image si puissante. Et tout leur matériel est toujours clean.» Son ami, architecte, trouve le concept de ces portes ouvertes très positif: «C’est normal que leur succès crée des jalousies, mais il ne faut pas laisser raconter n’importe quoi. Il faut voir comment ils bossent les quatre frères: quand on vient à un rendez-vous à 6 h 30 du matin, eux sont déjà au bureau depuis deux heures.»

Fierté patriotique

S’écartant pour laisser passer le petit train touristique qui fait le tour du site, un couple ne cache pas son admiration: «Nous sommes venus parce que nous sommes des compatriotes. Leur succès est une immense fierté pour tous les Albanais. Quand on voit d’où ils sont partis…»

La majorité des visiteurs rencontrés expliquaient avoir un lien plus ou moins direct avec l’entreprise: par un proche y travaillant ou des mandats reçus. Comme cet entrepreneur venu avec sa femme et leurs deux enfants en bas âge et dont les propos sont plus aigres-doux: «Ça devient un petit empire et on se pose quelques questions sur leur succès. Mais ils sont malins et ils bossent bien. Ils risquent donc encore bien de bouffer quelques boîtes…»

Une petite partie des visiteurs étaient venus en voisins. «On habite juste à côté et on fait les curieux, rigolait un couple. Ils ont sorti le grand jeu, mais c’est bien. Parce qu’on se demande souvent ce qui se passe derrière ces barrières.»

«Rien à cacher»

Leur curiosité ravit Véronique Chaignat, directrice de la communication du groupe: «Comme nous organisions déjà une visite de l’entreprise aujourd’hui pour cent personnes dans le cadre de la journée de l’Union des communes vaudoises (UCV), nous avons eu envie de présenter nos activités au grand public. Les gens connaissent notre couleur et voient nos machines, mais cette journée leur a permis de découvrir l’ensemble de nos activités, présentées par une partie de nos huit cents collaborateurs. Et c’est aussi une manière de montrer que nous n’avons rien à cacher.» (24 heures)