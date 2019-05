C'est un nichoir peu ragoutant qu'a choisi un couple de moineaux pour élever ses petits. Le cendrier installé à l'entrée du bâtiment administratif de Romanel-sur-Lausanne semble pourtant parfaitement convenir. Inaccessible aux prédateurs, à l'abri de la météo, le cylindre métallique a abrité six petits œufs. Et depuis quelques jours, il émet des pépiements à chaque visite des parents. Derrière les fenêtre, les employés communaux sont attentifs. Ils ont installé un panneau destiné à éloigner les fumeurs.

«Si on délocalise le nid, les parents ne viendront plus nourrir leurs petits», assure Bernard Cand, responsable des bâtiments communaux. C'est pourquoi il a pris l'initiative de protéger la petite famille en indiquant sa présence dans le cendrier. Et les oiseaux semblent apprécier le geste, puisque cette boite est occupée tous les printemps.

Le lieu semble pourtant impropre à l'habitat, ne serait-ce qu'en raison de l'odeur qui s'en dégage. C'est mal connaitre les oiseaux. «La plupart d'entre eux n'ont pas d'odorat», explique Lionel Maumary, président du Cercle ornithologique de Lausanne. Le spécialiste ne marque en revanche aucun signe d'étonnement lorsqu'on lui indique ce curieux emplacement. «Cela montre à quel point les moineaux sont opportunistes», commente l'ornithologue. (24 heures)