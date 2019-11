Les futurs papas ont partagé leurs joies, leurs interrogations et leurs craintes

«C’est quand même étonnant de voir qu’on peut aborder avec des inconnus des sujets dont on n’aurait jamais parlé avec ses potes.» Adrien a participé jeudi soir à Renens à la première édition de l’atelier-rencontre gratuit «Waouh, je vais devenir papa!»

Avec d’autres futurs pères, il constituait un petit groupe qui ne se connaissait pas avant de se rendre à cette double réunion proposée par les fondations Profa et MenCare Suisse. Mais le bouleversement qu’ils s’apprêtent à vivre les a rapidement rapprochés. «La grossesse de ma femme n’était pas vraiment attendue, explique ainsi Amir (prénom d’emprunt), qui deviendra papa pour la première fois au début de l’an prochain. Du coup, ça m’a été très utile de pouvoir me confronter à d’autres futurs pères et de recevoir des infos très transversales avec beaucoup de bienveillance et de respect.»

«De plus en plus d’hommes qui veulent avoir une vraie relation avec leurs enfants» Gilles Crettenand, animateur

Fonctionnement du couple, accouchement, sexualité, manque de sommeil ou congé paternité, tous les thèmes sont abordés en un peu plus de quatre heures. De quoi apporter, pour Daniele, «peu de réponses concrètes, mais beaucoup de pistes et de chouettes outils pour que ça se passe bien».

Coordinateur MenCare Suisse romande et animateur de l’atelier, Gilles Crettenand mesure l’évolution des mœurs: «On voit de plus en plus d’hommes qui veulent s’impliquer et avoir une vraie relation avec leur enfant. Mais il reste du chemin à parcourir: une étude a par exemple montré qu’aujourd’hui encore à peine 5% des pères s’occupent de la santé de leurs enfants, alors qu’ils sont autant capables de s’en occuper que leur conjointe.» À noter qu’un atelier «Waouh, je vais devenir maman!» est aussi proposé.