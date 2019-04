«Les gens ne comprennent pas forcément pourquoi on coupe un arbre»

À entendre Benoît Sandoz, les bûcherons se souviennent des arbres qu’ils abattent. «Il y a eu cet énorme sapin âgé de 200 ans, pas loin du golf, qu’on a décidé de récolter pour laisser la place aux jeunes. Deux mètres de diamètre au pied. J’ai pu me coucher de tout mon long sur la souche. Ça fait quelque chose…»

Contremaître forestier et chef d’équipe, ce jeune Vaudois est l’un des deux seuls bûcherons de la Ville de Lausanne à sortir régulièrement à cheval, histoire de prendre de la hauteur pour repérer les obstacles sur les pistes cavalières. «S’il y a une branche à deux mètres qui entrave le passage, on ne va pas s’en rendre compte en véhicule ou à pied. Et puis, être à cheval permet de se faire voir différemment de la population.» Plus facile, dans ces conditions, d’instaurer un dialogue avec les promeneurs pour leur expliquer, par exemple, qu’il faut tenir leur chien en laisse pendant la période de mise bas des chevreuils.

La Ville de Lausanne vient de ficeler une véritable «politique de l’arbre», dévoilant en début d’année ses mesures pour défendre et étoffer le patrimoine arboré et forestier. Benoît Sandoz évoque le triste spectacle des frigos, caddies et autres télévisions lâchés dans la forêt comme dans une décharge. «Mais les gens se comportent bien, en général.»

Abattages et hauts cris

Le trentenaire déplore surtout les nombreux préjugés visant son métier. Les coupes restent un sujet émotionnel. Récemment, à Rolle, la population s’est insurgée contre des abattages en série de platanes et de tilleuls vieillissants. «Souvent, pour les gens, un bûcheron coupe des arbres et c’est tout. Et ils ne comprennent pas forcément pourquoi on le fait. Le forestier-bûcheron n’est pas un destructeur qui veut construire des parkings, mais quelqu’un qui soigne la forêt, qui l’entretient. Un arbre, c’est vivant, ça vieillit, ça attrape des maladies… On est obligé de couper pour éviter un accident, une branche qui tombe, un arbre qui se déracine.»

Entretenir la forêt, c’est aussi décider quels spécimens abattre pour faire de la place et permettre aux autres de se développer. «Imaginez une famille de quatre personnes dans un deux-pièces. Quand les enfants grandissent, il faut parfois déménager pour avoir plus de place. Eh bien, c’est la même chose. Notre but, c’est d’entretenir cette forêt pour qu’elle perdure. Tous les arbres, en ville comme ailleurs, ont été soignés comme un enfant par des générations de bûcherons.»

Le printemps marque la période du soin de la jeune forêt. Les forestiers sélectionnent quels arbres ils vont laisser grandir jusqu’au stade final (40 mètres environ). «La forêt se régénère toute seule, rappelle Benoît Sandoz. On fait juste un peu de sélection. Si on ne donne pas de la place aux petits chênes, par exemple, l’essence qui viendra, ce sera le hêtre, qui a moins de valeur sur le plan financier et écologique.»

Bientôt un ranger

Son arbre préféré? «Dur à dire… peut-être le mélèze. Un bois robuste avec une jolie teinte orangée et des aiguilles toutes douces. En automne, doré, il est vraiment beau.» Cette essence se prête bien à la sculpture; un art que Benoît Sandoz pratique avec bonheur. «Dès qu’on coupe un arbre, les gens sont horrifiés, alors que quand on le sculpte, ils s’arrêtent et disent: «C’est magnifique!» sourit le jeune homme. Il suit aussi une formation de ranger, ces spécialistes assurant une médiation entre le public et la nature, encore peu répandus en Suisse romande. «Je le fais pour continuer à apprendre. Dans le cadre de ma formation, j’ai un projet de sentier didactique qui pourrait être réalisable ici, dans la région du Chalet-à-Gobet.» (24 heures)