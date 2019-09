Les humoristes servent la soupe pour la bonne cause

«Une dame vient de me dire: «Savez-vous que vous ressemblez à l’un des deux Vincent?» Vincent Kucholl sourit. Mercredi à midi, la plupart des clients du Café Saint Pierre avaient bien reconnu l’humoriste vaudois et son comparse, Vincent Veillon, ainsi que Didier Charlet. Tous trois avaient troqué leur costume de scène, ou de plateau télé, contre un tablier de serveur afin d’encourager les dons en faveur de la Fondation Mère Sofia, qui sert la Soupe populaire aux plus démunis.

Une trentaine de restaurants lausannois participaient ce jour à l’opération Soupe au chapeau. Et si cette 4e édition montre un intérêt grandissant des personnalités locales, les trois humoristes ont fait partie des rares à mouiller la chemise. «Participer juste en mangeant, ça aurait été trop facile», poursuit Vincent Kucholl au moment de prendre son service.

«On espère bien pousser les gens à ouvrir leur porte-monnaie»

Didier Charlet, l’inquiétant diacre de la paroisse imaginaire de Chastavel, n’a pas profité de sa présence au Saint Pierre pour jouer de sa robe de bure. «On est là pour travailler, pas pour faire un show, même si on espère bien pousser les gens à ouvrir leur porte-monnaie», glisse-t-il avant d’accueillir les premiers arrivants. La plupart marquent un temps d’arrêt, incrédules face aux personnalités du jour. Leur présence est une surprise. «On ne nous a rien dit au moment de la réservation et c’est plutôt bien comme ça», commente Feryel Kilani, qui a reconnu le fameux diacre au premier regard.

Autour des tables, les réactions varient entre l’indifférence curieuse et les demandes de photos. «Pour le chapeau, on a vendu un selfie à 15 fr. et une vidéo d’anniversaire pour 30 fr.», s’amusent les deux Vincent. Et puis il y a des esprits taquins: «On a essayé de piéger Vincent Veillon sur le menu, mais il s’est bien débrouillé», rigolent Nathalie et Carla.

Le bistrot a fait le plein. Et le chapeau aussi. Cette année, les 30 établissements participant à l’opération reversaient à la fondation la moitié de l’addition (à l’exception des ventes de boissons alcoolisées). Les clients pouvaient aussi garnir le chapeau après avoir payé la note. Certains estimaient avoir fait un beau geste en lâchant 3 francs. «Un apprenti vient de mettre dix fois plus», saluent les humoristes. Ils auront fait bien plus que de soutenir l’équipe de service du bistrot. En plus des deux heures de travail, ils ont eux aussi glissé un billet dans le chapeau. Aidant la collecte à dépasser les 1000 francs.