Les idées citoyennes ont essaimé en ville de Lausanne

Transformons Ensemble lutte contre le gaspillage alimentaire

Faire la guerre au gaspillage alimentaire, tel est le but de Transformons Ensemble. Ce projet est mené par trois membres de l’association Cultive Toi qui organise des «ateliers de cuisine axés sur les techniques de conservation des denrées alimentaires».



Deux éditions ont eu lieu en novembre et en décembre 2019. Elles se sont déroulées dans les maisons de quartier de Prélaz-Valency et de Grand-Vennes. Les participants ont pu confectionner des chutneys et des guirlandes japonaises à partir de fruits récupérés sur des arbres de la région. Sans l’intervention de Cultive Toi, ces coings et kakis cuisinés auraient été perdus. «Il y a beaucoup de gaspillage alimentaire, pas seulement dans les grandes surfaces, explique Jessica Maquelin, membre du comité. C’est important pour nous de traiter le problème en amont, notamment en essayant de sensibiliser.»



Jessica Maquelin se dit très satisfaite de la participation. Trente-neuf personnes sont déjà venues mettre la main à la pâte. «Nous avions prévu quatre ateliers dans le cadre du budget participatif, il nous en reste deux. Nous comptons en rajouter quelques-uns. Il faut dire que les gens sont très réceptifs. Ils viennent même partager leur propre savoir.»