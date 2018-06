Les intempéries font les pieds aux Lausannois

S’il fallait trouver un point positif aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale vaudoise le lundi 11 juin dernier, à part d’avoir rempli les nappes phréatiques et poutzer les routes, c’est bien que, dix jours après les faits, elles continuent à faire les pieds aux Lausannois. À proprement parler. Les quantités d’eau tombées du ciel ont été à ce point exceptionnelles – on parle de 41 litres par m2 équivalents à deux semaines de précipitations en moins d’une heure – que des escaliers roulants et autres ascenseurs ont bu la tasse, poussant les usagers à marcher davantage.

«Depuis les intempéries, plus rien ne fonctionne à la gare. La dizaine d’ascenseurs est en panne, y compris ceux qui conduisent aux quais, et tous les escaliers roulants sont hors service», confirme Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF. Des réunions avec l’Établissement cantonal d’assurance (ECA), pour tout ce qui est constatation et évaluation des dégâts, et avec le fournisseur des ascenseurs, pour les réparations, ont encore eu lieu mardi après-midi. «L’eau a inondé les sous-sols et le fond des cages de nos installations. Tout doit être contrôlé. À ce stade, on ne sait pas quand cette situation exceptionnelle rentrera dans l’ordre. Il est d’ailleurs probable que nous devions procéder au changement de certains escalators», confie le porte-parole. Les pluies ont aussi frappé le chantier de reconstruction du Buffet de la Gare, qui pourrait accuser du retard: des dalles en béton n’ont pas supporté le point de l’eau et une verrière a été endommagée.

Conséquence directe de cette panne qui se prolonge, l’accès à la gare par le sud n’est plus possible que par les escaliers. Du personnel devrait renseigner les usagers à mobilité réduite qu’il leur faut faire tout le tour du bâtiment par le nord, où les rampes permettent fort heureusement toujours un accès aux chaises roulantes et aux poussettes. Jean-Philippe Schmidt: «Le problème, c’est que nous ne sommes pas les seuls à être tributaires d’une visite de l’ECA ou d’une réparation d’ascenseurs dans le sud de la ville en ce moment.» La société Schindler SA, visiblement débordée elle aussi, n’a pas été en mesure de nous informer sur l’ampleur des incidents touchant ses ascenseurs.

Selon des chiffres communiqués mardi par l’ECA, les dégâts causés par les intempéries atteindraient 10 à 12 millions de francs, contre les 5 millions annoncés précédemment. Le seul immeuble abritant H & M compte pour 3 millions de dommages. Quelque 1500 sinistres ont déjà été annoncés. (24 heures)