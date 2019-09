Les mandats extérieurs des municipaux seront moins flous

Lorsqu’il était encore conseiller communal, le PLR Pierre-Antoine Hildbrand avait demandé par voie de motion la transparence sur la participation des municipaux dans les différents conseils d’administration, fondations et autres associations. Le conseiller communal, devenu entre-temps municipal, s’inquiétait du sens que revêt l’activité des édiles dans ces différentes assemblées.

Quelques années plus tard, la Municipalité s’est exécutée et a rédigé une directive assortie de 17 articles qui règle les modalités de ces participations. Qui va où, pour combien de temps et pour quelle mission? Ces questions sont désormais protocolées.

Si l’on ouvre le rapport de gestion de la Municipalité, on trouve, au chapitre des «délégations des membres de la municipalité» la liste des représentations des édiles. On y voit qu’elles sont nombreuses. À titre d’exemple, le syndic Grégoire Junod siège pour la Ville dans 33 sociétés, fondations et associations.

Parmi elles figurent la Fondation de l’Hermitage ou l’Union des communes vaudoises. À noter que les édiles ne touchent pas d’argent, les jetons de présences étant reversés à la Ville. Lors du débat du Conseil communal de la semaine dernière, le Vert Xavier Company a fait valoir qu’une telle clarification avait toute sa raison d’être.

Le conseiller communal faisait allusion aux primes exceptionnelles versées à des membres du conseil d’administration de Tridel SA, parmi lesquels l’ancien municipal Olivier Français qui les avait reversées à des organisations de la région des Diablerets. «Nous avons aujourd’hui un cadre clair, a-t-il argumenté, qui reste sous le contrôle du Conseil communal.»

180 millions

Le socialiste Benoît Gaillard a, quant à lui, précisé que l’affaire Tridel n’avait pas été le moteur de la directive rédigée par la municipalité puisque les travaux ont commencé avant. Il a enjoint l’assistance à «relativiser l’importance» de la clarification apportée par la Municipalité.

«Car, dit-il, la clarté du cadre ne change rien au fait que nous sommes mal dotés en outils de collaboration autres que ceux que propose le droit privé.» Ces outils sont utilisés lorsqu’il s’agit de monter des collaborations intercommunales, ou d’entreprendre de grands projets d’investissement.

Enfin, la municipale des finances, Florence Germond, a rappelé que les participations de la Ville représentent 180 millions au bilan. À l’avenir, une directive sera également rédigée pour les subventions et les cautionnements: «Il est important que nous travaillions aussi sur ces suivis.»