Les méthodes décriées d’une enseignante poussent l'Etat à la remplacer

Depuis la rentrée scolaire, une fronde a vu le jour au collège de Belmont, antenne de l’Établissement de Pully-Paudex-Belmont. Elle est née de l’inquiétude d’une majorité de parents d’enfants scolarisés dans une classe de 5P. En cause, les méthodes d’une nouvelle enseignante en poste depuis août. Elle doit accompagner ces 22 écoliers âgés de 8 et 9 ans durant un cycle de deux ans.

Selon les parents, des problèmes qu’ils qualifient de «graves» apparaissent dès les deux premières semaines de classe, les faisant réagir avec promptitude tout en laissant le bénéfice du doute à la maîtresse. «Nous n’avons jamais été confrontés à quelque problème que ce soit depuis que nos enfants sont scolarisés. Nos enfants travaillent bien, ils aiment l’école», dit Garance*. Jour après jour les parents s’inquiètent de plus en plus, estimant que les soucis au sein de la classe empirent, causant des troubles divers et durables aux enfants.

«Maman, j’ai peur»

Les parents notent des changements de comportement des enfants, avec un mal-être croissant. «Ils disent: Maman, j’ai peur de la maîtresse. Ils n’ont pas confiance en eux, ne veulent pas parler de l’école avec nous, craignant que la maîtresse soit au courant et réagisse mal», précise Ambre*. «Surtout, ils pleurent, se réveillent la nuit, n’ont pas envie d’aller à l’école, sont en perte de confiance», poursuit Margot*. Plusieurs certificats émanant de différents pédiatres attestent de ce mal-être. Les parents de 10 enfants mènent une action collective. Pour 4 autres, c’est une action individuelle.

Les griefs reprochés à cette professeure – que 24 heures a joint jeudi au téléphone mais qui a rapidement coupé court à la conversation – sont nombreux et circonstanciés. Ils portent sur l’enseignement, l’interaction entre maîtresse et élèves, et les règles de vie en classe. Pour ces dernières, entre autres: «absolument aucune empathie, absence de personnalisation des effets, ou austérité de la salle avec des cartons de déménagement pour seule décoration lors de la réunion de classe», détaille Garance*.

Concernant l’enseignement: «Nous avons noté des exercices en classe et des devoirs sur des notions non enseignées, des cours de gym sommaires, un enseignement murmuré, le chevauchement des matières, l’impossibilité pour les enfants de prendre leurs cahiers à la maison, ou de poser des questions, la mise en place d’une petite table «d’isolement». Les élèves qui ne comprennent pas sont envoyés y travailler «pour réfléchir avec leur petite tête», ajoute Ambre. Une première réunion parents-enseignante le 28 septembre n’a pas rasséréné les parents. Au contraire. «Ça s’est très mal passé, une soirée catastrophique», déclare Margot.

«Nous avons exposé nos points de vue, surtout notre très grande inquiétude faisant part de l’état de nos enfants qui se dégrade. Nous n’avons pas eu le sentiment d’être compris»

Devant une situation qu’ils qualifient de «grave et urgente», les parents ont alerté la direction dans un premier temps, demandé et obtenu la tenue d’une séance qui s’est déroulée le 12 octobre. «Nous avons exposé nos points de vue, surtout notre très grande inquiétude faisant part de l’état de nos enfants qui se dégrade. Nous n’avons pas eu le sentiment d’être compris. Rien n’a changé», se désole Marceline*. Même pas après divers courriers, réponses de la direction, entretiens personnalisés avec cette dernière.

Pourtant, un assistanat avec d’autres enseignants a été mis en place pour épauler la maîtresse. Pas suffisant pour les parents qui n’ont constaté aucune amélioration. «La santé et la sécurité de nos enfants sont en jeu. Nous en souffrons terriblement», dit encore Margot, en pleurs. Ils ont décidé alors de frapper plus haut en adressant un courrier directement à la conseillère d’État Cesla Amarelle, en charge du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture.

En parallèle, presque chaque parent a fait consulter son enfant par son pédiatre respectif, quelquefois à plusieurs reprises. «Nous sommes ébranlés, mais nous allons absolument tout mettre en œuvre pour garantir la santé de nos enfants», assure Brice*.

Réunion de crise

Une rencontre de la «dernière chance» entre école et parents s’est déroulée jeudi à Pully. Des représentants de divers services de la DGEO ont fait le déplacement. «Au vu de la séance et des éléments en notre possession, le climat pédagogique ne permet plus l’enseignement et le bon encadrement de cette classe», indique d’emblée Julien Schekter, délégué à la communication de la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO).

Il s’avère que dans des affectations passées de l’enseignante, toujours dans le même groupement scolaire, d’autres problèmes avaient vu le jour, entraînant divers courriers et réclamations de parents. Quelques mesures avaient été prises «sans obtenir l’effet escompté», dit-on à l’État.

«Je suis satisfaite»

Une réunion de crise s’est tenue vendredi. «Des mesures ont été prises au niveau de la direction de la DGEO, en soutien et avec la direction de l’Établissement Pully-Paudex-Belmont, la décision étant de confier la classe dès lundi à une autre enseignante qui a déjà rencontré les enfants» poursuit le porte-parole.

L’enseignante resterait employée de l’État. «La relation employeur-employée relève de la sphère privée. Le suivi de cette situation appartient aux ressources humaines de la DGEO», conclut Julien Schekter.

«Je suis personnellement satisfaite de constater que l’institution semble enfin avoir pris la mesure de la gravité de la situation. Il convient à présent de voir si des mesures d’accompagnement efficaces sont mises en place pour permettre aux enfants impactés de poursuivre leur scolarité dans un cadre serein et bienveillant», déclare Margot, soulagée. Nous avons rappelé l’enseignante remplacée. Sans succès.

* prénoms d’emprunt (24 heures)