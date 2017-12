Les ombres au tableau de Beaulieu

Au lendemain du scandale qui a éclaté au sein de la Fondation de Beaulieu, l’ex-secrétaire général, Marc Porchet, visé par une plainte pénale l’accusant de «gestion déloyale» et de «faux dans les titres», a répliqué par un communiqué de son avocat. Il se dit notamment «blessé et choqué» par le «lynchage public» qu’il subit, et dit qu’il mettra tout en œuvre pour «rétablir son intégrité» (lire encadré). «La réalité est plus complexe que les faits présentés par le conseil de la Fondation de Beaulieu», nous confiait-il brièvement jeudi. Difficile de lui donner tort: l’affaire révélée est complexe, s’agissant de relations d’affaires s’étalant sur plus de seize années – il a été nommé en 2001 à ce poste – au cours desquelles la fondation propriétaire du site, ses missions et sa composition ont beaucoup évolué.

N’empêche, certains faits sont là. Depuis 2001, Marc Porchet a pris l’habitude de confier du travail à des sociétés de services dirigées par un petit cercle de personnes proches de lui, qui sont aussi des partenaires habituels de sa propre entreprise, SwissManagement. La boîte de conseils Alter & Go est gérée par son épouse, par exemple. Quatre des intéressés siègent aux côtés de Marc Porchet dans le conseil d’administration d’un «Institut de développement de l’entreprise et de l’encadrement». Selon nos informations, certains de ses familiers partageraient en outre avec lui son appartenance aux Témoins de Jéhovah. «Nous avons appris en toute fin de processus d’audit qu’en plus de tout, la constellation autour de M. Porchet était liée à cette communauté religieuse», confirme une source qui tient à rester anonyme. Bref, autant dire que tout ce petit monde se connaît très bien.

De fidèles prestataires

Plusieurs entreprises se seraient ainsi vu attribuer des mandats, pour un montant estimé entre 20 et 27 millions de francs sur la période 2012-2016, selon l’audit du Contrôle des finances de la Ville de Lausanne. Qui en pointe trois en particulier: Qualis.ch, AS Communication et Plenitech, actives respectivement dans la gestion de projet, la com et l’événementiel, ainsi que les études dans le milieu de la construction. À elles trois, elles auraient bénéficié de près de 20 millions de francs sur ces cinq années. Ce que devra identifier le procureur Yvan Gillard, qui mène l’enquête, c’est dans quelle mesure leurs services étaient utiles à Beaulieu. Car, et c’est bien là le nœud du problème, l’audit dispose d’indices laissant penser que certains mandats étaient «inutiles, redondants, démesurés» et peut-être même «surfacturés». Tous n’auraient pas été validés par le conseil de fondation, ont expliqué jeudi ses membres, et ces dépenses auraient été planquées dans la comptabilité de Beaulieu, apparaissant dans des comptes d’investissement amortis sur trente ans au lieu de figurer dans les comptes de fonctionnement. Imperceptible pour l’organe de révision, qui était limité à un contrôle restreint des finances de la fondation. Des finances qui sont aujourd’hui dans un état critique.

Ce qui n’était en tout cas pas dissimulé, c’est la présence de ces professionnels sur le site de Beaulieu. Car ceux qui gravitaient autour de Marc Porchet n’hésitaient pas à s’exposer. Trois de ses proches sont même mis en avant dans le dernier rapport d’activité de la fondation, où leurs propos s’affichent en gros caractères pour porter aux nues le développement du complexe de Beaulieu. Ces personnes sont injoignables depuis que le scandale a éclaté, la plupart de ces PME ayant enclenché un répondeur invitant à les rappeler à partir du 8 janvier.

«Je les ai rencontrés très souvent», admet Gustave Muheim, président et membre fondateur de la fondation, qui a choisi de démissionner pour permettre à la fondation de repartir sur de nouvelles bases. Une proche de Marc Porchet, par exemple, s’est occupée de la communication de Beaulieu «dès le milieu des années 2000, quand il a fallu véritablement soigner les relations avec le voisinage». Les deux autres sociétés qui ont bien profité de leurs accointances avec l’ex-secrétaire général sont aussi des mandataires de Beaulieu pour ainsi dire depuis la création de la fondation, en 2001. Des prestataires fidèles. Et appréciés: «Pour tous les mandats qui ont été portés à la connaissance du conseil de fondation, franchement, il n’y a rien à redire sur leur travail, il était bien fait», commente Gustave Muheim. Et d’ajouter: «Chaque fois que notre avocat-conseil nous indiquait qu’il fallait légalement passer par un appel d’offres vu les montants concernés, cela a été fait.»

Deux signatures nécessaires

Marc Porchet n’avait pas seul la possibilité de faire des ordres de paiements pour le compte de Beaulieu. Il faut en effet la signature libératoire d’un autre membre du conseil de fondation pour cela. Gustave Muheim, qui a hérité de cette tâche dès le mois de février 2017, assure qu’il était impossible de repérer d’éventuels versements indus. «Ce n’est pas une validation facture par facture auquel on procède. On signe des fichiers blocs au format DTA comprenant de nombreux montants, qui ont préalablement été visés par d’autres organes. On s’assure surtout qu’il y a assez d’argent sur le compte pour payer la somme globale.»

Au final, c’est bien tout ce fonctionnement que les autorités cantonales et lausannoises comptent revoir pour «faire le ménage», comme l’a imagé le syndic de Lausanne, Grégoire Junod. «Le conseil de fondation est composé d’élus politiques de personnes avec des activités professionnelles, confie un proche du dossier. Ils se réunissent cinq fois par année et le secrétariat général est un mandat externe. Cette gouvernance pouvait aller par beau temps, mais Beaulieu n’a fait que traverser des tempêtes.»

Des partenaires actuels fidèles mais très inquiets

Spécialiste de la restauration collective, gestionnaire de théâtre, directeur de haute école et secrétaire général de tribunal arbitral… Les acteurs qui comptent se développer sur le site de Beaulieu sont très variés mais tombent tous d’accord. Les révélations de l’audit sur la Fondation de Beaulieu sont une surprise et ne sont pas bonnes pour les affaires. Chacun sait son destin lié aux autres et à cette fondation. De quoi offrir une dose d’inquiétude à ruminer pendant les Fêtes. Tous disent maintenir leur confiance. Car Eldora, Opus One, La Source et le TAS savent que les premières séances de la task force mise en place seront cruciales. Il faut d’abord assurer que les travaux en cours pour l’école de La Source peuvent se poursuivre. Et, en parallèle, revoir l’entier de la partie «sud-sud» des halles. C’est là que le restaurant Eldora, le théâtre et le TAS s’emboîtent.

La Source

«Nous n’avons plus un jour de marge.» Jacques Chapuis, directeur de l’École La Source, reste calme dans la tempête. Mais avoue que le timing de son école est serré. L’enjeu: être prêts pour la rentrée de septembre 2018. La source doit de toute manière quitter son site de Sébeillon à ce moment-là. Il reste six mois aux travaux entrepris il y a près de deux ans. «Ça a été une grosse surprise, les résultats de cet audit, lâche le directeur. Mais nous avons immédiatement été rassurés par le Canton et la Ville qui nous ont dit d’emblée que notre projet reste prioritaire.» Pour lui, hors de question de déserter le site de Beaulieu et ainsi «perdre 20 millions». Quels rapports Jacques Chapuis a-t-il entretenus avec la fondation et son secrétaire général, visé par une enquête pénale? «Pour La Source, il n’y avait rien d’étrange dans le fonctionnement de Beaulieu. Mais il faut dire que notre projet est ficelé au millimètre et les coûts totalement sous contrôle.»

Tribunal arbitral du sport (TAS)

Le TAS serait-il maudit? Après avoir vu son projet du côté de Chavannes tomber en ruines sur fond de conflits entre Avni Orllati et Bernard Nicod, voilà que le Tribunal se retrouve face à des difficultés sur son nouveau site d’accueil potentiel. Le secrétaire général, Matthieu Reeb, garde cependant espoir. «La volonté de s’installer à Beaulieu est là. Mais je ne suis pas en mesure de vous dire aujourd’hui comment les choses vont évoluer. Nous attendons d’avoir plus d’informations mais nous savons déjà que le Conseil d’État et la Municipalité de Lausanne continueront de soutenir notre projet.» Son calendrier prévoyait des travaux «dès la fermeture du théâtre, en été 2019» et une arrivée sur le site à l’automne 2020. Un retard est-il tolérable pour sa structure? «Je ne veux pas me prononcer à chaud. Mais nous espérons vivement qu’il n’y aura pas de retard pour le TAS.» La nécessité pour le TAS de s’agrandir est criante et un déplacement depuis le site actuel de Béthusy, à Lausanne, inévitable, ajoute Matthieu Reeb. Il déclare par ailleurs ne pas vouloir commenter davantage l’affaire en cours. «Nous sommes bien sûr très étonnés. Mais je ne connais pas suffisamment Monsieur Porchet pour me prononcer. J’ai davantage travaillé avec Gustave Muheim (ndlr: le président de la Fondation de Beaulieu démissionnaire). Ce que je constate, c’est qu’il a fallu beaucoup de temps pour démêler tout le fonctionnement de la fondation.»

Le théâtre

C’est la planification de la transformation du théâtre qui a mis au jour les dysfonctionnements de la Fondation de Beaulieu. Gestionnaire de la structure en collaboration avec elle, Vincent Sager, d’Opus One, se dit «consterné». «Ça fait deux ans qu’on travaille dur pour redynamiser le théâtre. Apparemment, les problèmes actuels vont avoir une incidence sur le planning de rénovation. Pour la planification des spectacles, c’est de la haute voltige!» La fermeture du théâtre était initialement prévue entre juillet 2019 et octobre 2020. «Maintenant, on n’en sait rien. Mais la saison d’automne 2019 est tout à coup ouverte!» Et les presque deux ans qu’Opus One a devant lui rassurent: «Ce n’est pas dramatique et nous avons un métier fait d’incertitudes.» Pour Vincent Sager, il n’y a à ce stade aucune raison de quitter le site de Beaulieu. «Tant que les travaux ne sont pas annulés, ça va. Et les autorités nous ont bien fait savoir qu’elles sont à fond derrière la dynamique de notre développement.» Sur le fond de l’affaire, l’homme se dit «très très surpris» par les révélations de l’audit. «Marc Porchet est quelqu’un avec qui nous avons fait un travail presque quotidien depuis environ quatre ans. Nous n’avons rien constaté du tout.»

Eldora

«Si le théâtre ne se fait pas, nous n’y allons pas.» Andrew Gordon, directeur du groupe Eldora était dans les starting-blocks. Tous les permis de construction du grand restaurant projeté par son entreprise, présente sur le site de Beaulieu depuis 12 ans, sont validés. En plus du grand restaurant, Eldora prévoit aussi un «espace événementiel de 800 m2». En tout, un investissement de 2,5 à 3 millions de francs. «Il y a certes des travaux communs mais il était prévu que nous soyons les tout derniers à finaliser, fin 2020.» Aujourd’hui, le planning n’existe plus. «Il faut rapidement mettre tout le monde autour de la table et voir en urgence si cette imbrication de projets peut se faire. Nous y croyons! Mais nous sommes aussi déçus et choqués.» Andrew Gordon ne croit pas que son projet serait viable seul ou simplement avec l’apport de l’École de La Source. «En 2006, notre chiffre d’affaires sur le site montait à 8 millions. Maintenant, nous arrivons péniblement à 4 millions. Il faut impérativement que ce site bouge et qu’il soit totalement transformé.»

De ces relations avec Marc Porchet, le directeur «ne sait pas quoi dire.» «On entendait des choses, il y avait des urgences à la chaîne et tout à coup plus rien pendant un temps. Autour de la table, il y avait parfois un monde pas possible et aucune décision de prise. Je sais ce que coûte un privé à l’heure. Je me disais que ça devait coûter très cher…» Andrew Gordon critique aussi le choix de gouvernance effectué. «Nous aussi, nous étions une fondation à nos débuts. Mais quand il faut gérer un volume d’affaire conséquent, ce n’est plus du tout la structure idéale. Et vous savez, dans le monde des affaires, pour que ça fonctionne, il n’y a pas de confiance. Il n’y a que du contrôle.» (24 heures)