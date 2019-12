Les piétons grignotent un morceau du centre-ville

Les échelles changent mais les projets de mobilité s’enchaînent à Lausanne. Après le 30 km/h de nuit qui se concrétise sur la quasi-totalité du territoire, la municipale Florence Germond annonce des modifications dans l’hypercentre. À l’arrière du Pointu, près du Cazard, bref, à Pré-du-Marché.

«C’est un quartier stratégique qui mérite une piétonisation, relève Florence Germond. C’est une prolongation d’un centre fort avec Pépinet, Saint-Laurent et la Riponne.» La présence concentrée de commerces, d’habitations, d’espaces de détente et de restaurants en fait un client idéal pour une «requalification», dit l’élue.

Une démarche participative menée durant une année avec des riverains et le dynamique Collectif Vinet-Beaulieu a fait émerger ou confirmé plusieurs souhaits liés à la circulation dans le quartier, mais aussi à son aménagement.

Zone de rencontre

Les modifications de circulation et d’urbanisme s’arrêteront à l’angle avec Saint-Roch. «À moyen terme, poursuit l’élue socialiste, une zone de rencontre pourrait aussi être réalisée en direction de l’ouest. Mais ce sera après la rénovation du collège Saint-Roch, donc pas avant 2022.»

Pour l’heure, c’est avant tout la rue Pré-du-Marché qui est touchée (voir l'infographie ci-dessous). Celle-ci, déjà partiellement piétonne, fera encore moins de place à la voiture. Au bout de la rue Saint-Roch, il ne sera plus possible de tourner à droite en direction de la Riponne pour remonter par la rue du Clos-de-Bulle.

Celle-ci change aussi de statut et devient «zone de rencontre». Avec, donc, une limite pour les véhicules à 20 km/h et la priorité absolue aux piétons. La zone de croisement des deux rues verra arriver de nouveaux arbres, de nouveaux sols, des bancs, des terrasses et même des jeux d’eau, promettent les images de synthèse du bureau MSV architectes urbanistes, à Genève.

Pour voir l'infographie en grand, cliquez ici.

Tout cela est permis grâce à la modification de la circulation non seulement dans les rues, mais aussi autour du parking du Valentin, sis entre la rue du même nom et celle du Clos-de-Bulle. Son entrée en descente depuis la rue du Valentin est maintenue. Mais pour en sortir, il faudra choisir, puisque des deux côtés on ne pourra tourner qu’à droite en sortant.

Le changement pour le Clos-de-Bulle va être «énorme», dit Florence Germond. Les riverains voient aujourd’hui passer 1800voitures par jour. Elles ne devraient être plus que 360 à l’avenir. Du côté du Valentin, cela représente un passage de 1200 véhicules à 840 par jour.

L’élue socialiste souligne aussi que le bruit devrait rester en dessous des valeurs limites dans tout le secteur.

Les aménagements seront mis à l’enquête durant le printemps. Ceux qui fréquentent le quartier devront attendre la deuxième partie de 2020 pour voir les choses changer.