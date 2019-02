Les places de parc se paieront par smartphone

La fin des places de parc gratuites à midi au centre-ville avait fait grincer pas mal de dents à Lausanne en 2017. Pour le 11 février prochain, la Ville annonce enfin la mise en place d’une de ses mesures phares pour faire passer la pilule. Dès la semaine prochaine, une application mobile sera en effet disponible pour permettre de payer son parking avec son téléphone, sans compter sa monnaie, et surtout, pour la durée exacte de stationnement. La mesure avait été annoncée en mars dernier en réponse à une pétition de la Société coopérative des commerçants lausannois, qui avait récolté près de 14 000 signatures.

Après une procédure d’appel d’offres qui a été ralentie par un recours en justice, la Ville a opté pour l’application PayByPhone, qui pourra être téléchargée pour les systèmes Android et iOS. Elle doit permettre aux utilisateurs de choisir la zone où ils souhaitent stationner et la durée prévue, avant de valider leur paiement. Au moment de reprendre le véhicule, la fin du stationnement est enregistrée et le montant correspondant est débité sur la carte de crédit. Pour ceux qui oublieraient d’enregistrer la fin de leur stationnement, l’application est conçue pour envoyer des notifications en fonction de la durée annoncée initialement.

Le 11 février, le nouveau système sera introduit tout d’abord dans l’hypercentre de Lausanne, de la gare à la place du Tunnel, et du parc Mon-Repos au pont Chauderon. Il s’étendra ensuite au reste du territoire communal en l’espace d’une semaine. En tout, 6200 places de parc sont concernées, ce qui inclut 2500 places de longue durée. Les parkings P+R ne sont en revanche pas touchés.

Lausanne n’est de loin pas la première ville vaudoise, ni romande, à mettre en place un tel système. PayByPhone est ainsi déjà disponible à Nyon, à Cossonay et à Genève, mais d’autres applications existent dans d’autres localités. À Yverdon, on paie son parking depuis janvier par le biais de l’application de paiement Twint. Sur la Riviera, c’est application ParkNow qui a été choisie. (24 heures)