Les pompiers du pays se sont recueillis à Lausanne

«On se rappelle du risque»

Élevé au rang de tradition par les pompiers lausannois, le dépôt de gerbe «aux anciens» reste un moment fort, à en croire les sapeurs. Même si un peu difficile à définir. «C’est un moment de pause, explique le commandant du corps lausannois, Mehdi Jaccaud. Chaque pompier y projette un peu ses valeurs.» Visiblement ému, il poursuit: «C’est aussi une façon de rappeler que nous avons un métier à risque. Il est sournois. Et à côté des meilleures formations et du meilleur matériel possible, on en prend conscience ici aussi.» Certes. Et tant pis si le monument de 1933 a pris de l’âge. «Les derniers noms datent de 1971, poursuit le major. Deux hommes ont été fauchés sur le lieu d’un accident. La sécurisation des interventions était déjà d’actualité.»



À son côté le municipal Pierre-Antoine Hildbrand. Et plus loin Laurent Wehrli, syndic de Montreux et président de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers. «En 2004, sept pompiers sont morts à Gretzenbach (SO), le risque est constant et on doit le rappeler, effectivement, note-t-il. Et à l’heure où la durée d’engagement moyenne des pompiers baisse, c’est important de se souvenir de nos passions et du rôle des anciens. On doit les remercier et transmettre à notre tour.»