Les pompiers vont mettre le feu à la caserne

Alors certes, il faut encore un peu d’imagination, mais c’est là, dans l’immense garage des pompiers lausannois, entre un tonne-pompe et la grande échelle, que les hommes du feu ont décidé d’innover en organisant, au début du mois de juin, et pour la première fois en Suisse, un bal des pompiers dans une caserne professionnelle. «Il nous a fallu relever pas mal de défis pour cela, notamment faire en sorte d’assurer la sécurité des lieux, qui ne sont pas faits pour danser, et celle de la population. Parce que forcément, la caserne reste opérationnelle pendant le bal», explique Nicolas Delessert. L’homme porte deux casques: celui de sergent-chef chez les pompiers et celui de président du Club sportif des pompiers professionnels de Lausanne (CSPP), organisateur du bal.

Un show des pompiers

Les pompiers ont vu grand. «Cela fait bien six mois qu’on planche sur cet événement inédit durant nos loisirs. On n’a pas le droit à la moindre erreur. Nous avons constitué six commissions. Elles ont mobilisé pas moins d’une quarantaine de personnes», confie l’appointé Alexandre Doria, secrétaire du CSPP. Pour leur bal, ils pourront accueillir entre 800 et 1000 danseurs. Un véritable petit bataillon.

Bal des Sapeurs-Pompiers 2018 from cspp on Vimeo

L’idée première de ce bal, c’est de fêter les 50 ans du CSPP qui sont tombés… l’année dernière. Mais en raison d’agendas des uns et des autres trop chargés, cela se fera donc cette année. «Il y avait aussi la volonté de convier les Lausannois à un moment festif, chez nous à la caserne», poursuit Alexandre Doria. Enfin, le bal sera l’occasion pour les pompiers de faire une bonne action: une grande partie des bénéfices de la soirée seront distribués à Flavie, Association Suisse romande pour les victimes de brûlures.

«Pourra-t-on danser un slow avec un pompier en uniforme? Et pourquoi pas? Nous serons en tout cas sur le pont»

Pourra-t-on danser un slow avec un pompier en uniforme à ce bal? Faut-il s’attendre à un quart d’heure américain? C’est un peu la question que le public est en droit de se poser… Nicolas Delessert: «Et pourquoi pas? Nous serons en tout cas sur le pont et différentes animations ponctueront la soirée.» Les prélocations battent en tout cas déjà leur plein auprès de la gent féminine.

Le bal des pompiers de Lausanne se déroulera en deux parties: un «afterwork» en musique et avec restauration dans la cour de la caserne, ainsi que sous une arche du pont Chauderon de 18 h à 21 h, puis le bal à proprement parler dans la caserne, de 21 h à 2 h du matin avec DJ Djerem aux platines pour une ambiance des années 80 à nos jours. «Ce sera clairement plus une discothèque, avec des podiums surélevés et un bar de 40 mètres de long, qu’une guinguette à la française», prévient Alexandre Doria. De quoi bien enflammer la caserne quand même!

(24 heures)