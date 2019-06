Les repreneurs du Vaudois se battent pour sa terrasse

La directive lausannoise sur les terrasses est entrée en vigueur le 1er juin dernier. Avec elle, Pierre-Antoine Hildbrand, le municipal en charge du dossier, pensait enterrer la polémique sur les 500 aménagements extérieurs des cafés et restaurants. Il y est parvenu en partie seulement. Le texte ne règle pas, par exemple, la question de la prestigieuse brasserie du Vaudois, qui donne sur la place de la Riponne. Le sort de sa terrasse reste en suspens. Explications.

La brasserie est à un moment charnière de son histoire. À la résiliation du bail, fin 2020, la famille Balsamo laissera la place à Shaban et Dino Bekteshi, les actuels patrons de L’Évêché. Le duo confirme avoir signé, mais il dit avoir déjà peur de le regretter. «Nous sommes inquiets. Nous avons accepté de reprendre la brasserie avec sa terrasse. Sans elle, Le Vaudois n’est plus Le Vaudois. Si elle disparaît, notre projet ne sera plus viable économiquement», explique Shaban qui nous présente les plans (lire encadré).

Shaban a l’impression que la Ville a changé abruptement les règles du jeu. Lorsqu’il a signé fin 2018, le restaurateur affirme qu’il ne connaissait pas la volonté de la Ville de revoir sa politique. Il en a été informé au printemps seulement et par hasard. Ce qui a été confirmé par cette directive municipale, rendue publique au début du mois. Pourquoi vouloir changer? La Ville uniformise. Elle impose désormais des terrasses à l’italienne: les tables et les chaises doivent être posées directement sur le trottoir. Ce qui exclut les podiums, sauf en cas de pente. Le mobilier et les parasols en plastique et à des fins publicitaires sont interdits. Enfin, toute séparation avec la rue est bannie, hormis les éléments floraux.

Ce règlement modifie substantiellement l’aspect de la terrasse du Vaudois. Cette dernière se compose en effet d’une imposante structure métallique vitrée verte, bien connue des Lausannois. La marquise historique du bâtiment fait office de toit. L’ensemble forme ainsi un espace fermé, protégé, bien séparé de la rue. Et il repose sur un podium sur une grande partie du trottoir qui est à plat.

Soutenus par le propriétaire

Dans cette affaire, les Bekteshi ne sont pas seuls. Ils sont soutenus par le propriétaire du bâtiment, la Maison vaudoise, qui appartient au Cercle démocratique Lausanne (CDL). Pascal Petter, le président du CDL qui vient de quitter ses fonctions, confirme ce flou de la communication de la Ville: «Lors des tractations avec les Bekteshi fin 2018, nous savions qu’une directive sur les terrasses était en cours, mais nous ne savions pas que les conséquences seraient si importantes.» Après avoir compris les effets collatéraux, la Maison vaudoise s’est tout de suite opposée. Le recours est sur le bureau de la Municipalité.

C’est Me Benoît Bovay qui défend la terrasse de la brasserie. L’avocat lausannois se veut rassurant. Selon lui, l’aménagement extérieur fait partie de l’âme de l’établissement. L’un ne va pas sans l’autre. Rappelons que la brasserie est située au cœur de la ville, dans le temple du Cercle démocratique, qui est attaché à l’esprit du radicalisme vaudois sans y être formellement lié. Le siège cantonal du PLR y a d’ailleurs ses bureaux à l’étage, juste au-dessus de la brasserie. Le municipal PLR Pierre-Antoine Hildbrand s’y rend régulièrement.

«C’est aussi, et surtout, une question de patrimoine lausannois», poursuit Benoît Bovay. La situation de la terrasse est plus que centenaire, même si son aspect actuel date de 1993. «Elle n’a jamais été remise en cause durant toutes ces années, pourquoi le serait-elle aujourd’hui, de quel droit?» interroge l’avocat. Toute destruction ou modification constituerait un «préjudice considérable» pour le propriétaire et les habitants du quartier.

Ouverts à la discussion

Le municipal Hildbrand n’a pas voulu faire de commentaire, en raison de la procédure en cours. Selon nos informations, la directive municipale n’est pas rigide: des adaptations sont possibles. Et les établissements ont jusqu’en 2022 pour se mettre en conformité. «Nous tenons à garder l’aspect fermé, protégé de la terrasse. Pour le reste, nous sommes ouverts à la discussion», conclut Shaban Bekteshi. La balle est désormais dans le camp de la Municipalité. Un recours au Tribunal cantonal, puis fédéral, sera toujours possible. (24 heures)