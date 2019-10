Les sciences montrent en beauté leur pouvoir créatif

Qui a dit que la beauté n’est pas l’affaire des scientifiques? Des chercheurs en biologie, médecine, géosciences et environnement de l’Université de Lausanne prouvent le contraire à travers une exposition au centre-ville. Jusqu’au 2 novembre, «Figure 1.A.» présente 30 images qui non seulement rivalisent d’esthétisme et de créativité, mais qui en plus témoignent de recherches en cours.

Prises à l’aide de microscopes pour une partie d’entre elles, les photos ont été sélectionnées à la suite d’un appel lancé à la communauté scientifique par six chercheuses de l’UNIL passionnées d’art. Cette initiative, réitérée chaque année depuis trois ans, suscite de plus en plus d’intérêt sur le campus, puisqu’une centaine de clichés leur sont parvenus. Ceux-ci ont été soumis à un jury issu à la fois du monde académique et artistique. «La sélection est stricte et repose sur les qualités esthétiques des images autant que sur les techniques utilisées pour les réaliser. La qualité augmente d’année en année!» se réjouit Veneta Gerganova, postdoctorante en Microbiologie fondamentale, qui coordonne l’exposition.

Derrière des images aussi abstraites que colorées se cachent tour à tour des structures végétales microscopiques, des protéines ou des expériences en train de se faire au moment de la prise de vue. Des notices explicatives permettent de mieux comprendre la portée scientifique de ce qui s’offre au regard, et qui peut s’accrocher au salon comme des œuvres d’art. Les clichés sont d’ailleurs tous en vente.

«C’est une démarche pour rapprocher le public et la science, qui peut avoir un côté intimidant, explique Veneta Gerganova. Ces images montrent qu’elle est aussi porteuse de beauté et de créativité.» Au cours de l’exposition, le public est appelé à désigner les trois plus belles images, qui seront ensuite exposées sur le campus de l’UNIL. Des ateliers sont également organisés le 1er et le 2 novembre pour visualiser et imprimer soi-même des images à l’aide de microscopes (inscription: info@figure1a-unil.com).

ExpoGalerie Spot2B, rue Enning 8, 1003 Lausanne