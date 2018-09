Les sondés souhaitent surtout voir une Riponne verte

Lancé il y a quatre mois, le sondage du POP lausannois a livré ses résultats. Ils ont été présentés mercredi soir au public, lequel s’est ensuite rendu sur la place pour une visite sous la conduite de l’urbaniste Urs Zuppinger. À la question de savoir ce que les gens aimeraient pour le futur de la Riponne, la réponse a été, à 59%, des espaces verts, des arbres, un parc. Un grand classique des sondages sur l’aménagement de l’espace public.

Le béton pointé du doigts

Loin derrière (15%), on retrouve une volonté de lieu «convivial, d’échange, de rencontre». Suivent les traditionnels bars et terrasses, les événements et spectacles, du mobilier sur lequel s’asseoir (12%) ou encore un marché couvert (11%). Le sondage a été réalisé sur Internet et sur papier, lors des marchés du samedi sur la place. Ils sont 481 à avoir répondu, parmi lesquels 121 n’étaient pas des Lausannois. Le sondage comportait aussi une série de questions «j’aime/j’aime pas». La palme revient au marché (40%) alors que ce que les gens aiment le moins, c’est le béton omniprésent de la place (33%).

Le POP a par ailleurs choisi de révéler des réponses «uniques ou peu citées» triées sur le volet. On apprend ainsi qu’au moins un sondé souhaite voir une statue de Wawrinka être érigée sur la Riponne. Un autre voudrait y voir couler la Louve. On y trouve aussi la réfection du Romandie en lieu culturel et d’intérêt local, un kiosque à musique ou encore un café-restaurant communal «employant des personnes atteintes de troubles psychiques/retards mentaux/en réinsertion professionnelle».

Manque de confiance

En octobre dernier, la Municipalité de Lausanne lançait un grand processus qui vise à transformer la célèbre place – ainsi que celle du Tunnel – à l’horizon 2026. Une démarche participative est annoncée. «Le POP lausannois ne fait pas confiance à la Municipalité pour mener à bien cette démarche», dit-il sur son site. Ce sondage constitue donc une façon de s’assurer que la population aura été consultée une fois au moins. CI.M. (24 heures)