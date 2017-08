Les travaux du tunnel du LEB vont débuter

Les conducteurs qui utiliseront l'avenue d'Echallense dès lundi prochain 21 août devront s'attendre à quelques perturbations de trafic. Les travaux préparatoires à la réalisation du tunnel du LEB sous l'avenue d'Echallens vont enfin commencer.

Perturbations de trafic à prévoir

De nombreuses modifications de trafic seront donc à prévoir durant toute la durée du chantier. Dès le mercredi 23 août, il ne sera possible de circuler qu'à sens unique sur l'avenue d'Echallens entre Montétan et Union-Prilly (direction Prilly). A noter que l'accès au parc de la Brouette et de sa place de jeu sera fermé dès lundi 21 août.

Cet ouvrage souterrain contribuera à la modernisation d’une ligne hautement sollicitée par les habitants du Gros-de-Vaud en forte croissance. Ce tunnel permettra au LEB de circuler sur une double voie souterraine de 1.7 km de long, entre Union-Prilly et Lausanne-Chauderon et d’achever sa transformation en RER. Mise en service prévue du tunnel: fin 2020.

(24 heures)