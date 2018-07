Les vélos abandonnés échapperont à la déchetterie

Les vélos abandonnés auront bientôt leur refuge. En charge de cette problématique, la police de Lausanne vient en effet de s’associer à la société coopérative Démarche pour l’enlèvement et le stockage des cycles délaissés. Jusqu’ici, ces derniers étaient ramassés tous les 2 à 3 mois par les agents puis entreposés dans les locaux de la police. Un stockage conséquent puisque 300 à 400 vélos sont ramassés chaque année. Ils sont seulement une dizaine à être réclamés par leur propriétaire.

«La police de proximité continuera de faire des rondes pour constater les phénomènes d’abandon ou la persistance des objets sur la voie publique», annonce le municipal Pierre-Antoine Hildbrand. Par contre, elle les signalera désormais à la société coopérative Démarche qui s’est engagée à les enlever dans un délai de cinq jours. Cette dernière les stockera et publiera une fiche signalétique sur son site Internet pour «permettre aux citoyens de contrôler si leur vélo a été pris en charge». Le propriétaire pourra alors récupérer sa monture, s’il peut prouver qu’il en est le détenteur.

En revanche, après un délai de trois à six mois (en fonction de la valeur du vélo) sans réclamation, Démarche pourra remettre les cycles en état et les vendre dans son réseau de boutiques sociales, indique la police lausannoise. «L’objectif est d’occuper davantage de monde et de rentabiliser les équipes déjà en place au sein de cette coopérative», précise Pierre-Antoine Hildbrand.

Démarche regroupe en effet différentes structures (Textura par exemple) œuvrant pour l’insertion professionnelle et compte quelque 400 places de travail entre Vaud et Genève.

Jusqu’à aujourd’hui, et passer un certain délai dans les locaux de la police, les vélos abandonnés, et pour la plupart en mauvais état, étaient transportés au centre intercommunal de gestion des déchets, à Renens, comme tout déchet métallique. (24 heures)