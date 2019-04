Les voisins du Château de Crissier partent en croisade

Un nouveau projet immobilier suscite la grogne à Crissier. La fronde antidensification s’était réveillée l’an dernier dans la commune en réaction au quartier des Uttins, proche d’une zone de villas. Elle fait désormais des petits.

Entre le 16 février et le 17 mars dernier, une demande de permis de construire a été mise à l’enquête pour deux immeubles pouvant accueillir environ 70 habitants sur une parcelle voisine du château de Crissier. Si le projet a récolté à peine huit oppositions, il a néanmoins suscité le lancement d’une pétition qui vient d’être adressée au Conseil communal. Selon les initiateurs du texte, elle a récolté environ 80 signatures en quelques semaines. «Les voisins se sont réveillés lorsqu’ils ont vu les gabarits, analyse Jean Braissant, l’un des pétitionnaires, qui habite juste au-dessus de la parcelle, aujourd’hui libre de construction. Ce projet va pirater encore plus la cohérence des constructions à Crissier!»

Le réveil des riverains pourrait toutefois arriver trop tard. En effet, le projet a déjà fait l’objet d’un plan de quartier, mis à l’enquête et adopté par le Conseil communal en 2017 sans rencontrer d’obstacles majeurs. «Le texte demande au Conseil communal de revenir sur des décisions qu’il a déjà prises. Ce n’est plus de son ressort», prévient ainsi Caroline Albiker-Pochon, présidente du plénum crissirois. Étienne Dufour, qui a déposé une opposition au projet, admet quant à lui qu’il sera difficile de contrer le permis de construire, d’autant qu’il respecte le plan de quartier. «Si des gabarits avaient été posés au moment de la mise à l’enquête du plan de quartier, il y aurait eu davantage d’oppositions. Mais ce n’est qu’aujourd’hui qu’il y a une prise de conscience. Désormais, nous espérons une prise de conscience de la Municipalité et au moins une réduction des volumes de ces bâtiments.» (24 heures)