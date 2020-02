Malgré l'accord de la justice, la rampe du Flon est abandonnée

Si elles le souhaitent, les autorités vaudoises et lausannoises peuvent partiellement raser la forêt du Flon et y construire une route. C'est le Tribunal administratif fédéral (TAF) qui a tranché dans son arrêt du 19 février, publié aujourd'hui.

Les Transports publics lausannois ont donc l'autorisation complète et absolue de réaliser le projet de tram et celui des bus à haut niveau de service. Enfin... à moins qu'un énième recours ne suspende à nouveau le tout. Il est en effet encore possible d'attaquer cette décision du TAF auprès du Tribunal fédéral. Les éventuels opposants ont 30 jours.

Dans un communiqué de presse, la Canton précise: «Toutes les parties souhaitent trouver rapidement une solution permettant de ne pas construire la rampe Vigie-Gonin.» Le message est clair, les autorités souhaitent abandonner le projet et aller de l'avant.

Egalement présent à la conférence de presse tenue en début d'après-midi, le très actif Guillaume «Toto» Morand, candidat malheureux au Conseil d'Etat, propriétaire de magasins de chaussures au Flon et fer de lance du mouvement qui veut «Sauver la forêt du Flon», a annoncé renoncer faire recours contre la décision du TAF.

Durant cette longue saga, sa page Facebook dédiée, My Flon (12'000 membres) avait très souvent été le théâtre de prises de position pour qu'une route ne soit pas construite entre la Vigie et l'avenue Jules-Gonin. Un engagement salué par les porteurs du projet: «Cette forte mobilisation a permis de révéler les qualités paysagères, écologiques et climatiques de cet espace vert. Sans son engagement, la forêt aurait déjà été défrichée.»

Les milieux économiques, représentés par Patrick Eperon, participeront activement à trouver la solution la plus appropriée pour «garantir l'accessibilité en voiture et en transports publics dans l'agglomération Lausanne-Morges et au centre-ville de Lausanne.»

Les arguments des opposants balayés par le TAF

Raser une petite forêt à cet endroit pour y faire un barreau routier? Le TAF n'y voit lui aucun problème. Il le dit dans un communiqué: «[...] Les règles d'aménagement du territoire et de protection de la nature et du paysage sont respectées. Le défrichement n'occasionnera pas d'atteinte sérieuse à l'environnement et respecte le principe de la proportionnalité. Enfin, le défrichement sera compensé à suffisance sur le territoire de la commune même de Lausanne.»

La plus haute Cour administrative rejette ainsi les arguments les plus souvent évoqués, notamment par les Verts lausannois et la gauche radicale. Elle va même jusqu'à commenter les qualités de climatiseur qu'auraient les bois du Flon. L'été dernier, «Toto» Morand avait publié une vidéo censée prouver que la forêt rafraîchissait le quartier.

L'arrêt relativise: «Cela étant, eu égard aux articles produits et afin de protéger le climat du Flon lors d'épisodes de chaleur, les moyens adéquats semblent plutôt relever d'une végétalisation (p. ex. ses toits plats actuellement minéralisés ou métallisés) ou d'un nouveau concept (p. ex. couleurs et matériaux des bâtiments, des rues, etc.) à l'échelle du quartier du Flon. Or, il ne relève ni de la législation forestière ni d'une procédure d'approbation des plans ferroviaires de revoir l'architecture d'un quartier complet à cette fin.»

Huit ans après l'envoi des plans à l'Office fédéral des transports, c'est ainsi le projet initialement prévu qui a le feu vert. Pourtant, il pourrait bien ne pas se réaliser sous cette forme. En octobre dernier, 24 heures révélait que les autorités avaient décidé d'abandonner le projet de route et donc le défrichement de la forêt du Flon.

Jamais encore confirmée à ce stade, cette hypothèse continue de bruisser dans les couloirs de l'Etat de Vaud et de la Ville de Lausanne. Des études du trafic automobile auraient été remises au goût du jour. Elles indiqueraient que, même si la rue de Genève et le Grand-Pont étaient fermés à la voiture, il n'y aurait pas besoin de construire une déviation routière.

Il est ainsi fort probable que le tram et les superbus finissent par se frayer un chemin dans un réseau légèrement modifié mais sans que le trafic ne soit lourdement impacté. A part à la rue de Genève et au Grand-Pont où les jours de la voiture sont désormais comptés.

Développement suit