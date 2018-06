Malgré un échec au TF, le Café du Tramway survivra

On s’apprêtait à annoncer la mort du Café du Tramway, à la Pontaise. Un heureux enchaînement de circonstances en a voulu autrement.

Donc, reprenons. Dans son arrêt du 30 avril, le Tribunal fédéral vient de débouter la Ville de Lausanne qui s’était entêtée à recourir contre le Tribunal cantonal après avoir perdu une première fois. Soucieuse de préserver l’âme du quartier, la Municipalité avait refusé le permis de construire au propriétaire. Ce dernier envisageait de démolir le pâté de maisons pour construire 25 appartements et 12 places de parc aux 6, 6a et 6b de la rue de la Pontaise.

Avec ce dernier jugement de Mon-Repos, tout portait à penser que le Café du Tramway ne serait bientôt plus qu’un souvenir. Mais entre-temps, le propriétaire a décidé de vendre son bien. Le nouvel acquéreur est revenu depuis devant les services de la Ville avec un projet qui comprend la rénovation des appartements existants, la construction de studios à l’arrière de la parcelle, puis le rafraîchissement du bistrot. Un permis de construire a déjà été accordé en mars dernier pour la première partie des travaux. Comme le dit Martine Jaquet, déléguée à la protection du patrimoine, le nouveau propriétaire a pris le problème par un autre bout. Son programme permet de conserver le front bâti donnant sur la rue, au bénéfice de l’harmonie architecturale et identitaire du quartier. La déléguée salue le sauvetage du Café du Tramway (à ne pas confondre avec l’ancien Café des Tramways de l’avenue de Morges). «C’est un des plus jolis cafés de Lausanne», souligne-t-elle.

«Atteinte à la propriété» Le Tribunal fédéral n’y a pourtant pas été sensible. Dans son jugement d’avril dernier, il fait notamment valoir que le refus de la Ville d’accorder un permis de construire constitue «une atteinte importante au droit de la propriété des intimés (ndlr: les propriétaires)». Le TF juge insuffisantes les bases légales pour un tel refus de permis et pointe le fait que la Ville est supposée encourager la densification, selon la loi sur l’aménagement du territoire (LAT).

Il y a un an, Mon-Repos prenait une décision inverse au sujet de la Villa Orange, à Saint-Paul. Le TF avait donné raison à la Ville qui avait, là aussi, refusé un permis de construire pour un projet de 24 logements. Il avait notamment mis en avant l’autonomie communale en matière de construction.

Ces différences d’approche interpellent le syndic Grégoire Junod qui pointe le fait que les jugements se contredisent. L’édile, également en charge de l’Urbanisme, y voit un encouragement à clarifier les règles dans le futur Plan général d’affectation (notre édition du 26 avril). «Nous sommes à la merci de jugements souvent contradictoires. Nous avons besoin d’une stabilité juridique plus forte», résume-t-il.

Objectif: préserver

L’ambition de la Municipalité est de créer les conditions favorables à la préservation des ensembles bâtis dans les quartiers. Elle rencontre ainsi les vœux de maints citoyens mobilisés çà et là pour sauver des immeubles du XIXe, voire du XXe.

Il n’en a pas été autrement pour le 6 de la rue de la Pontaise et son Café du Tramway. En 2010 déjà, une pétition avait tourné pour sauver le vénérable bistrot ouvert en 1895. Le Conseil communal, tous partis confondus, y a aussi mis sa patte, annonçant sa volonté politique de conserver de tels endroits.

Le Café, classé en note 1 au recensement cantonal des bistrots, a fermé ses portes il y a deux ans alors que la démolition semblait inéluctable. La note 4 de l’immeuble au recensement architectural ne lui offrait en effet pas une protection suffisante. Le lieu chargé d’histoire aura malgré tout droit à une deuxième vie. (24 heures)