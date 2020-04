Malvoyante et malentendante, les contacts lui manquent

Cela fait environ deux ans que Lilly Schopfer, une charmante mamie de Renens, constate que sa vue diminue de manière drastique.

«Je ne vois plus du tout de près, explique-t-elle au téléphone, le seul moyen de contact qu’il lui reste et qu’elle puisse utiliser malgré les appareils auditifs qu’elle a dans les deux oreilles. C’est difficile quand on aime la couture, le dessin… Je suis handicapée pour toutes ces occupations d’intérieur. Heureusement, quand il y a beaucoup de lumière, je vois mieux. Alors je me mets sur mon balcon au soleil et je retrouve un peu de courage.»

Accepter d’être diminuée n’est pas facile pour cette dame indépendante, qui aimait faire le marché tous les samedis avec ses copines et faire durer le plaisir autour d’un petit café. Cette sortie hebdomadaire illuminait son quotidien, de même que les visites d’Alexandre, volontaire à l’Union centrale suisse pour le bien des aveugles (UCBA).

Sensation de vide

«Ils m’ont d’abord proposé toutes sortes d’astuces pour améliorer mon quotidien, que je ne trouvais pas nécessaires dans un premier temps, avoue une Lilly Schopfer très fière. Mais il faut bien avouer qu’utiliser un spot pour peler les légumes m’aide beaucoup. J'aime aussi les sorties de l’UCBA et leurs ateliers. Je viens de participer à un cours de mandalas pour comprendre comment ceux qui ne voient pas du tout font pour dessiner, parce que je risque bien d’en arriver là.

Et enfin, on m’a proposé que quelqu’un m’accompagne pour faire mes courses toutes les deux semaines. Je pensais que ce serait quelqu’un d’âgé. J’ai donc été surprise quand un monsieur d’environ 50 ans, Alexandre, est venu me chercher. Il est vraiment très sympa, on parle de tout un tas de choses. Il tient ma liste de courses, je pousse le chariot, il pèse les fruits. Et ensuite on prenait un café. Ne plus le voir, ça fait un vide..».

Des solutions se mettent en place

Comme beaucoup de personnes âgées, Lilly Schopfer n’aime pas déranger. Elle était heureuse que cette solution décharge son fils très occupé. Et elle se réjouissait beaucoup de ces trois heures passées avec Alexandre. Si le coronavirus a eu raison de ces contacts extérieurs, il a aussi permis à d’autres solutions de se mettre en place. “La commune a aussi proposé de nous faire nos courses. Elle les paie et ensuite on reçoit une facture. Je pense essayer pour la première fois cette semaine pour les grosses choses. Et si j’ai besoin ou envie de quelque chose de frais, je demande à mon fils.»

Pudique, elle prend du temps à avouer qu’elle n’a pas toujours le moral. Mais elle relativise. “C’est pareil pour tout le monde. J’ai la chance de pouvoir encore bouger. J’habite au cinquième étage et je monte toujours à pied. Je peux téléphoner à mes soeurs, à mes amies de sortie. Je n’ai pas peur du coronavirus: on fait tout pour ne pas l’attraper, mais je n’aimerais pas mourir de ça. Ce serait trop bête!»