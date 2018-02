Médecin sur la sellette après le décès d'un jeune patient

«Je ne suis pas d’accord avec l’appréciation des experts mandatés par la justice», répond-elle d’une voix ferme mais douce. Cheffe de clinique de l’Hôpital de l’Enfance en 2013, cette praticienne de 39 ans est venue lundi exprès d’Australie où elle vit désormais afin d’assister à son procès.

Son avocat, Me Gilles Monnier, a annoncé d’entrée qu’il demanderait l’acquittement de cette doctoresse sous le coup de l’accusation particulièrement infamante d’homicide par négligence dans l’exercice de sa profession.

Selon cette accusation, la prévenue n’aurait pas dû laisser rentrer à la maison sans le réexaminer un garçon de 9 ans décédé quelques heures plus tard d’une affection cardiaque non décelée. Elle aurait dû le garder en observation. Inculpée elle aussi, sa collègue assistante venue lui demander conseil a pour sa part bénéficié d’un classement en ce qui la concernait.

L’affaire remonte à un samedi de septembre 2013. Dans la matinée, le jeune Diogo, 9 ans, se plaint à la maison de maux de ventre, de vomissements et de diarrhée. Il a de la fièvre, se sent faible, a des douleurs dans les articulations. Son état ne s’améliore pas dans la journée. Son père, accompagné de son fils aîné, décide de le conduire vers 17 h 30 à l’Hôpital de l’Enfance. L’infirmière de tri est frappée par la pâleur du garçon et la froideur de ses extrémités. Elle le considère en degré d’urgence 3 sur une échelle ou le degré 1 est l’urgence vitale.

Diogo, que son aîné ne quittera pas, est placé dans un box. Un infirmier mesure ses paramètres vitaux: fréquence cardiaque, tension, température, rythme respiratoire. Puis il fait appel à la collègue de la cheffe de clinique, laquelle se réfère alors à sa supérieure.

«Il avait repris des couleurs»

Les deux médecins ne constatent aucune anomalie importante. «Lorsque je lui ai demandé où il avait mal, il a désigné son ventre», indique l’assistante. «Nous pensions à une infection d’origine virale», précise la cheffe. Il est décidé de procéder à une prise de sang au doigt. Les deux médecins ne l’apprendront qu’après coup, mais l’infirmière qui s’en est chargée a eu quelques difficultés. «Elle a dû masser les mains de mon frère tant elles étaient froides», déclare le frère. L’analyse de sang, dont le résultat arrive vers 21 heures, ne révèle pas de signe d’inflammation.

«Il avait repris des couleurs», précise la doctoresse. On lui prescrit du Dafalgan et de l’Algifor. Vers 22 heures, Diogo est rendu à son père, après avoir préconisé une nouvelle consultation pour le lendemain en cas d’aggravation. Et c’est le drame.

Peu après son retour à la maison, vers 23 heures, Diogo perd connaissance. Malgré les secours, il ne peut être réanimé. Son décès sera déclaré dans la nuit. L’autopsie révélera qu’il est mort d’une myocardite, une inflammation du myocarde, le tissu musculaire du cœur. L’examen microbiologique donnera un résultat positif au parvovirus B19. Les parents de Diogo portent plainte. Une expertise judiciaire est ordonnée.

Les experts officiels, deux médecins spécialistes aux HUG, considèrent que Diogo présentait un tableau clinique d’un état de «préchoc» lors de son arrivée à l’Hôpital de l’Enfance. Ils estiment que c’est l’élément-clé, davantage que le diagnostic d’une myocardite. Selon eux, la prévenue, pédiatre confirmée, aurait dû s’en trouver alertée et recontrôler les paramètres vitaux de Diogo avant de le laisser rentrer.

Ces experts ajoutent cependant que même en mettant en œuvre une thérapie adéquate, il n’est pas possible d’affirmer avec certitude que Diogo ne serait pas décédé, la myocardite étant associée à une mortalité de 7 à 15% au minimum. Enfin, ils n’excluent pas non plus que l’enfant soit décédé de mort subite causée par une arythmie maligne, indépendamment d’un état de choc.

Pour Me Monnier, il manque dans cette affaire la relation de cause à effet, et il y a dans les remarques des experts suffisamment d’éléments pour déclencher une nouvelle expertise judiciaire. Cela lui a été refusé par la Cour. Quand bien même il a produit une expertise privée réalisée par un ponte de la médecine à Lyon, selon lequel les paramètres vitaux de l’enfant n’étaient pas de nature à inquiéter la pédiatre. La procureure a requis 50 jours-amendes avec sursis pendant 2 ans. Au tribunal la redoutable mission de trancher. Verdict prochainement. (24 heures)