Meilleur contrôle sur les «missionnés» de Lausanne

Il y a eu le scandale de Beaulieu en décembre, une bombe à fragmentation qui questionne la gouvernance de ces fondations où siègent des politiciens stupéfaits par la découverte de fumeuses magouilles. Six mois plus tard, la Ville de Lausanne annonce des mesures pour «améliorer le suivi et le contrôle de ses participations» dans des sociétés anonymes, fondations, etc.

Les représentants de la Ville dans ces cénacles recevront dorénavant, en début de législature, une «lettre de mission» qui listera les objectifs stratégiques poursuivis au travers de chaque participation. «Des comptes rendus annuels seront faits à la Municipalité», précise la directive. Une attention particulière sera portée au système de rémunération. Les entités détenues à 100% par la Ville se calqueront sur les fourchettes en vigueur dans l’administration.

Certaines entités sensibles feront en outre l’objet d’un audit régulier par le Contrôle des finances de la Ville, et leurs comptes seront obligatoirement révisés sous la forme d’un contrôle ordinaire. Et non restreint, comme c’était le cas à la Fondation de Beaulieu. «Tout ce processus a été lancé au début de la législature par le Service des finances, il ne découle pas de l’affaire Beaulieu, mais celle-ci a peut-être accéléré les choses», note le syndic Grégoire Junod. La pression était bien là: des postulats ont été déposés au Conseil communal après les révélations de décembre. En 2009 déjà, une motion du PLR Pierre-Antoine Hildbrand demandait «plus de transparence dans les participations de la Ville». Alpiq, Epura SA, Centre sportif de Malley SA, etc.: la Ville détient aujourd’hui des parts dans plus de 40 entités, totalisant 180 millions de francs au bilan, signale le syndic. Gros enjeu, donc.

À terme, la Municipalité compte appliquer ce nouveau dispositif de contrôle à l’ensemble des subventions qu’elle accorde. (24 heures)