Michel Odier démissionne et convie Le Mont aux urnes

Estimant avoir terminé son «boulot de transition», Michel Odier a décidé de provoquer une élection complémentaire au Mont-sur-Lausanne. Élu municipal il y a vingt-cinq ans, âgé de 72 ans, il a décidé de passer la main à la mi-législature. Sa démission va convier les citoyens montains aux urnes le 10 février prochain.

«Même les vieilles familles du Mont commencent à considérer que je suis un peu du coin», plaisante Michel Odier. Ses origines genevoises, son enfance passée dans la banlieue parisienne et ses études à Zurich ne l’ont donc pas empêché de faire partie du paysage vaudois. Son secret d’intégration? «Les camps de ski où j’ai longtemps été moniteur et qui m’ont permis de rencontrer et de voir grandir tous les habitants», confie-t-il.

Cet ingénieur civil avoue avoir toujours été à la direction «des routes et des collecteurs». Son dicastère des Travaux et Infrastructures l’a amené à présider la commission intercommunale dédiée à la Step de Vidy. Sa modernisation a convié Michel Odier à la table du conseil d’administration d’Epura, la société créée par Lausanne pour gérer la Step et ses 300 millions d’investissement. Le municipal a également accompagné les procédures du vaste remaniement parcellaire mis en place dans la commune. «Ce sont ces deux gros dossiers qui m’ont convaincu de me représenter en 2016 pour une 6e législature», dit-il. Ces dossiers étant arrivés à leur terme, il passe la main.

Sa démission va provoquer son lot de tergiversations dans la commune. Le délai pour déposer les candidatures à sa succession est en effet fixé au 17 décembre déjà. Les groupes politiques vont devoir se décider rapidement. Mais on entend déjà dire au Mont qu’il ne sera pas repourvu tacitement. La nouvelle vigueur imprimée à la vie politique par l’introduction de la proportionnelle explique sans doute ces ambitions. (24 heures)