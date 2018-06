Migros prévoit de déménager son enseigne du Flon

Migros Vaud indique ce jeudi avoir mis à l’enquête le 1er juin le projet de déménagement de son enseigne lausannoise du Flon dans un nouveau local se trouvant à quelques pas, à la Place de l’Europe 8. Sous réserve de l’acceptation de la mise à l’enquête, cette nouvelle enseigne verra le jour au printemps 2019.

Le projet en vidéo (Migros Vaud)

Ce futur point de vente comprendra l’offre d’un supermarché à laquelle s’ajoutera un espace de restauration de concept inédit. Cette enseigne sera accessible de plain-pied et s’étendra sur deux niveaux. Sur une surface de près de 180 m2, le rez-de-chaussée proposera une restauration à l’emporter. Le premier étage accueillera, quant à lui, le supermarché qui s’étendra dans un espace de près de 380 m2. Il bénéficiera d’un caractère urbain marqué et fera la part belle aux produits bio et labélisés.

(24 heures)