Mobilisation pour un vieil épicéa à Renens

Les arbres qui survivent encore dans nos villes voient leur défenseurs se multiplier. À Renens, une pétition dotée de 363 signatures vient d’être remise à la Municipalité afin de sauver un épicéa menacé par la construction de logements et d’un parking souterrain.

Situé dans le quartier villageois de la commune, l’arbre aurait plus de 70 ans, selon les pétitionnaires, et culmine à 20 mètres, avec un tronc d’un diamètre de 80 centimètres. De quoi le placer dans le cadre du règlement communal sur la protection des arbres.

Pour Philippe Anhorn, conseiller communal Vert et l’un des initiateurs de la pétition, les dispositions actuelles ne donnent toutefois pas suffisamment de garanties. «Dans un cas comme celui-ci, la décision d’interdire l’abattage d’un arbre revient à la Municipalité, qui réalise une pesée d’intérêts.» Municipale en charge de l’Urbanisme à Renens, la Verte Tinetta Maystre confirme qu’à l’heure actuelle, le règlement permet non pas de protéger des arbres spécifiques contre toute construction, mais vise surtout à imposer leur remplacement. «Les demandes d’abattage sont souvent refusées, en particulier si l’arbre est sain et que cela n’est pas indispensable», indique-t-elle néanmoins.

Pour renforcer la protection du patrimoine vert existant, Philippe Anhorn a déposé un postulat demandant le recensement des arbres remarquables de la ville et leur protection. Selon lui, le moment est d’autant mieux choisi que la Ville de Renens devra prochainement se doter d’un nouveau plan général d’affection (PGA). Selon les termes d’un préavis voté tout récemment pour un crédit d’études, cette nouvelle planification pourrait bien renforcer la protection des espaces verts, y compris sur les parcelles privées. Mais il n’entrera pas en vigueur avant quelques années.

«Dans l’intervalle, il risque d’y avoir une phase d’accélération des demandes de permis de construire avant qu’il ne soit plus possible de bétonner en rond», explique Philippe Anhorn. Pour Tinetta Maystre, il est trop tard pour se prononcer sur une telle proposition. «Elle met le doigt sur un thème important», glisse-t-elle toutefois.