Moins d’attente pour les piétons et plus de place aux vélos?

À l’ère du semi-confinement, la réduction massive du trafic automobile crève les yeux. Elle se chiffre, pour le canton de Vaud, à environ 40%. Les Verts lausannois, en bons défenseurs de la mobilité douce, formulent deux demandes qui en découlent.

La première concerne les piétons. Ceux-ci, depuis le 23 mars, sont exemptés de devoir appuyer sur les boutons aux carrefours. Dans la plupart d’entre eux, l’orange clignote non-stop. Dans les autres, une alternance automatique entre route et passages pour piétons a été fixée. Et cette mesure plaît à l’élue écologiste Karine Roch, qui souhaite que cet automatisme, qui raccourcit l’attente des piétons, perdure après la crise du Covid-19 et le retour à un trafic plus dense.

La deuxième demande des Verts, cette fois portée par David Raedler, président de l’ATE Vaud, concerne les cyclistes. L’élu estime qu’ils sont en ce moment, à l’inverse des automobilistes ou des usagers des transports publics, autant voire plus nombreux que d’ordinaire. Et souhaite que la Ville améliore les infrastructures qui leur sont destinées, maintenant et pour la suite.

«De nombreuses villes à l’étranger ont profité de la réduction du trafic automobile pour redonner une partie de la route aux usagers de la mobilité douce (piétons et vélos), par des aménagements temporaires adaptés, dit David Raedler. En particulier, la création de pistes cyclables séparées du trafic par des poteaux mous a entraîné un regain de popularité du vélo et assuré que les utilisatrices et utilisateurs puissent circuler en toute sécurité.»