Municipal et promoteur, il obtient le soutien des élus

Le plan de quartier de la Clochatte, que viennent d’adopter les élus du Mont-sur-Lausanne, avait tout pour susciter les discussions. Et cela n’a pas manqué. C’est que le terrain de 3 hectares concerné par cette légalisation du sol permettra à ses propriétaires de construire quelque 150 logements. Or, parmi ces propriétaires, le plus gros n’est autre que le municipal montain chargé de l’Urbanisme, Christian Menétrey. Un scandale? Pas vraiment aux yeux des élus qui ont plutôt débattu de la nécessité de logements abordables dans ce projet. La Municipalité s’est montrée inattaquable. Le dossier est arrivé devant le Conseil communal peu de temps après qu’un lanceur d’alerte anonyme a dénoncé des conflits d’intérêts dans la commune.

Dans ce climat, la Municipalité assure avoir pris toutes les mesures pour éviter le mélange des genres. À commencer par le premier intéressé. «J’avais fait la demande d’un plan de quartier il y a dix ans, soit bien avant d’être élu municipal, souligne Christian Menétrey. À mon entrée en fonction, il a clairement été défini que le syndic serait chargé de ce dossier auquel je n’ai pas touché.» De son côté, le syndic confirme ces précautions. «De plus, l’urbaniste qui nous a conseillés dans ce projet a dû signer une déclaration nous assurant qu’il n’avait aucun lien avec les propriétaires», ajoute Jean-Pierre Sueur.

Lundi soir, Christian Menétrey s’est également retiré de la salle du Conseil pendant les débats. Mais la question d’un municipal propriétaire et promoteur d’un projet immobilier a plané sur les discussions. «Il est aussi PLR et notre soutien a pu donner l’impression que nous protégions notre municipal, témoigne Daniel Besson, président de la section montaine des libéraux-radicaux. J’ai dû répéter plusieurs fois que ce n’était pas le cas.» C’est que la qualité du projet immobilier a été louée par toutes les formations politiques. «Il met à disposition de la commune un joli quartier, qui a le mérite de rester en mains d’une famille du Mont», estime Daniel Besson.

«Ces terrains sont dans la famille depuis un siècle et demi. Ce que nous voulons, mon cousin et moi, c’est les conserver pour nos descendants»

Les 150 logements envisagés, ainsi qu’une structure d’accueil pour les écoliers et un tea-room s’inscrivent dans un contexte familial. «Ces terrains sont dans la famille depuis un siècle et demi, raconte Christian Menétrey. Ce que nous voulons, mon cousin et moi, c’est les conserver pour nos descendants.» Ces 3 hectares sont le berceau de la scierie familiale fondée en 1869. Or celle-ci n’est plus en fonction depuis 1998. Et l’entreprise, qui fabriquait ses parquets, ne fait plus que de la pose depuis quatre ans. De fait, les terrains sont en partie devenus une friche industrielle qui devrait faire place à des habitations, tout en y conservant sur le siège de la société familiale.

C’est ce volet qui a véritablement fait débat au Conseil communal. Pendant deux heures, les élus ont bataillé sur la question des logements à loyers modérés. «Nous souhaitions que 15% de ce projet soient consacrés à des appartements abordables», explique Jolanda Müller Chabloz, présidente du Mont citoyen. Pour les promoteurs, une telle exigence menaçait l’équilibre financier du projet immobilier. «Voyant cette demande arriver, Christian Menétrey a accepté d’intégrer 5% de logements à son projet», dit le syndic Jean-Pierre Sueur. Ce n’était pas suffisant pour l’aile centre gauche du plénum, qui préconisait de renvoyer le projet, en attendant que la Municipalité présente sa politique du logement pour les prochaines années. La tenue, très rare au Mont, d’un vote à bulletins secrets n’y a rien changé. La majorité des élus a soutenu le projet, accordant de fait sa confiance au municipal Christian Menétrey. (24 heures)