Musiciens poussés à jouer dans le bus à 3h du matin

Cent ans, ça se fête. Les membres de l’Orchestre des accordéonistes de Lausanne (OAL) en ont bien l’intention, ce samedi au Casino de Montbenon, eux qui se sont formés en 1919. Et ce n’est pas un règlement communal un brin tatillon à leurs yeux qui viendra leur gâcher le plaisir. Car les musiciens ont eu une riche idée: jouer non-stop pendant 24 heures d’affilée. Le hic, c’est que la Ville ne les a pas autorisés à pianoter entre 3h et 6h du matin. Qu’à cela ne tienne: ils prendront le bus.

Un petit tour jusqu’à 6h

«Le club de natation de Lausanne organise les 24 heures de nage, je me suis dit qu’on pourrait faire la même chose pour marquer le coup de nos 100 ans», explique Corinne Bernard, membre de l’OAL depuis trente ans et présidente depuis quinze ans. Elle a cependant reçu une fin de non-recevoir de la part du Service de l’économie. Ce dernier n’autorise pas les établissements publics de jour à ouvrir jusqu’au petit matin. «Les mêmes règles sont appliquées à tous», légitiment les autorités. Le Casino de Montbenon fermera donc ses portes à 3h et les rouvrira trois heures plus tard. «Si nous avions dû interrompre notre marathon de l’accordéon pendant ce laps de temps, cela n’aurait plus eu de sens. Et une nuit, j’ai eu l’idée: et si on montait dans un bus?» poursuit Corinne Bernard.

À 3h du matin dimanche, un autocar attendra donc les accordéonistes à la sortie de Montbenon. L’idée est que le musicien qui sera en train de jouer à l’intérieur sorte du bâtiment en continuant de pianoter, certes plus doucement, et qu’il monte dans l’autocar. «Nous serons six musiciens à nous relayer sur la route. Nous avons choisi un itinéraire bien droit pour que cela soit confortable pour tout le monde», explique la présidente.

Le car comptant une cinquantaine de places, le public sera le bienvenu à bord. Inutile toutefois de guetter l’autocar musical depuis son balcon à Lausanne: il n’est pas prévu qu’il sillonne les rues de la capitale vaudoise. Puis retour au Casino de Montbenon sur le coup des 6h du matin pour réintégrer le bâtiment pour cinq dernières heures de musique.

Un relais de 230 musiciens

Face au refus des autorités d’accorder une dérogation au règlement, les accordéonistes ont reçu plusieurs propositions d’autres Communes à venir fêter leurs 100 ans chez elles. Et toute la nuit. Corinne Bernard: «Nous avons bien entendu refusé. Lausanne, c’est notre ville. C’est notre nom. Je constate quand même que la Ville en fait beaucoup pour le sport et trop peu pour la musique. Parce que l’accordéon, cela ne fait pas beaucoup de bruit, non?»

Les 24 heures de l’accordéon commencent samedi 7 septembre à 11h au Casino de Montbenon et en direct dans «Le kiosque à musiques». En tout, 230 musiciens se sont inscrits. Il y aura même un groupe venu spécialement du Brésil. L’entrée est libre.