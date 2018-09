Nigérian mort après une interpellation: «C’est un homicide intentionnel»

«La version de la police ne tient plus.» Maître Simon Ntah représente la famille de Mike Ben Peter, Nigérian de 40 ans, mort à Lausanne le 28 février dernier suite à son interpellation par une patrouille de la police municipale. Alors que l’autopsie est désormais terminée, l’homme de loi en détaille les résultats pour la première fois. Et selon lui, les faits sont pour le moins accablants pour les six agents mis en cause dans cette affaire. Ceux-ci sont pour l’heure prévenus d’homicide par négligence par le Ministère public. «Je vais demander au procureur de changer la qualification des faits. C’est un homicide intentionnel par dol éventuel».

L’avocat commence par relever que selon les analyses toxicologiques, aucune trace de drogue n’a été retrouvée dans le sang de la victime. Dans un communiqué diffusé par la police suite aux événements, il était de fait indiqué que des boulettes de cocaïne avaient été retrouvées dans sa bouche. «La police avançait que ces boulettes ont pu l’étouffer ou provoquer une overdose en explosant. On sait maintenant que la drogue n’a joué aucun rôle dans le décès.»

Pour Me Ntah, la mort de Mike Ben Peter ne peut s’expliquer que par la violence de son interpellation. Il s’appuie également sur une reconstitution des faits réalisée ce printemps avec les policiers, à laquelle il a assisté. Selon l’avocat, celle-ci montre que tout commence quand l’un des six agents tente d’interpeller Mike dans le quartier Sainte-Luce dans le cadre d’une action antidrogue. Il tente d’abord de le maîtriser en le plaquant sur le sol pour lui passer les menottes. Il le spraye et lui passe un bras autour du cou, avant d’être rejoint par d’autres agents. Mike se retrouve alors face contre terre, les mains dans le dos et les jambes relevées. Cinq agents sont sur lui, tandis qu’un sixième assiste à la scène, détaille Simon Ntah.

«Les communications radio montrent que trois minutes se sont écoulées entre le moment où Mike a été maîtrisé et celui où les agents ont signalé qu’il était en arrêt cardiaque. C’est énorme.»

Au terme de cette action, Mike Ben Peter ne réagit plus. Il décédera au CHUV malgré les tentatives de réanimation. Selon le rapport d’autopsie, l’arrêt cardiaque qui est la cause de la mort peut être dû à des éléments comme l’âge, le sexe et la corpulence. Mais un autre facteur est cité, à savoir la position dans laquelle la victime a été placée. «Cette position est appelée le décubitus ventral et le danger qu’elle représente est clairement décrit dans les manuels de police, explique Me Ntah. Dans ces manuels, on apprend que si elle est employée, elle doit être relâchée dès que possible, et il est déconseillé d’appliquer une pression.» Selon Maître Ntah, les policiers n’ont pas respecté ces instructions dont ils devaient pourtant être conscients. «Les communications radio montrent que trois minutes se sont écoulées entre le moment où Mike a été maîtrisé et celui où les agents ont signalé qu’il était en arrêt cardiaque. C’est énorme. Ils ne se sont retirés de lui que lorsqu’il ne bougeait plus.»

Pour l’homme de loi, les policiers n’ont pas seulement fait usage d’une technique dangereuse. L’autopsie a en effet révélé que Mike avait plusieurs hématomes sur le corps, ainsi que des lésions au niveau des organes génitaux. «La reconstitution a montré que des coups ont été portés très rapidement par l’agent qui l’a interpellé.» Une fois mis à genoux, avant de se retrouver à plat ventre, il aurait aussi reçu des coups de genoux dans les flancs. L’autopsie montre que l’ensemble des côtes étaient cassées. «Mike a refusé de tendre ses mains pour être menotté, c’est tout. Mais à la question de savoir s’il a usé de violence et porté des coups, les agents admettent eux-mêmes que ce n’est pas le cas. Tout cela montre que l’action de la police était totalement disproportionnée par rapport au niveau de résistance de la victime.» Il est question d’homicide intentionnel par dol éventuel quand une personne commet consciemment un acte risquant d’entraîner la mort de quelqu’un, même s’il n’y a pas d’intention de tuer. Pour Me Ntah, les policiers «n’ont pas respecté les règles, d’abord en frappant comme ils l’ont fait, puis en utilisant une technique potentiellement fatale. Ils savaient qu’elle pouvait causer la mort. Ils s’en sont accommodés.»

Contactée, l’avocate de l’un des policiers prévenus, Maître Odile Pelet, réagit: «Il est faux de dire que la mort a été causée par l’action violente de la police. Les experts concluent à l’absence d’élément permettant d’établir un lien avec la position dans laquelle Mike a été placé. En fait, de manière générale, ils indiquent que cette position a une influence négligeable sur la capacité à respirer.» Si le rapport d’autopsie la mentionne bien comme un facteur de risque, elle relève que d’autres éléments sont mis en avant: «La victime pesait 138 kilos pour 1,78 m et elle souffrait de troubles du rythme cardiaque et d’une pathologie cardiaque étonnante pour une personne de cet âge-là.» En définitive, selon l’avocate, le rapport d’autopsie n’établit qu’un lien chronologique entre l’action de la police et la mort de Mike: «Du fait qu’il est décédé 12 heures plus tard, les légistes estiment que l’intervention a dû jouer un rôle, sans pouvoir dire lequel.

Le procureur en charge de l’affaire confirme que le rapport d’autopsie a été déposé, sans faire d’avantage de commentaire sur l’enquête en cours. Alors que les policiers prévenus sont aujourd’hui encore en activité, Maître Odile Pelet redoute avant tout l’impact psychologique d’une qualification de meurtre. Elle exclut toutefois l’hypothèse d’une incarcération immédiate. «Même en cas de condamnation, les policiers pourraient bénéficier d’un sursis». (24 heures)