«Nous devons réagir de manière efficace face à l’imprévisible»

«Etant agent de détention et habitant dans la région, je suis venu me présenter il y a six ans pour un poste à la sécurité. Comme ils n’avaient pas de responsable, j’ai tout de suite été nommé. Mais c’était une autre échelle: nous étions sept pour encadrer 2000 spectateurs sur un week-end.

Cette année, j’ai 210 personnes à gérer dans mes équipes. C’est que le nombre de festivaliers a été multiplié par douze en six ans! «Nous nous occupons de la sécurité, mais aussi des transports et des parkings, ainsi que de la prévention; par exemple en matière de consommation d’alcool ou de protection contre le bruit. A l’époque, on ne dormait que de 6 h à 10 h du matin, mais maintenant nous sommes bien organisés. On a même une centrale radio qui fonctionne 24 h/24 et un natel de permanence.

«Je passe trois semaines sur le site, que je prends sur mes stocks de vacances et d’heures supplémentaires. A cela s’ajoute l’équivalent d’environ un mois de travail réparti sur l’année. C’est conséquent, mais j’adore ça: planifier, gérer des équipes et réagir de manière efficace face à l’imprévisible, tout en restant discret.

«Cette fonction m’a aussi permis de rencontrer et de tisser des liens de confiance avec de nombreuses personnes, parmi les autorités de toutes sortes ou avec mes collègues d’autres festivals. Ou avec des musiciens. Comme ceux de UB40, qui avaient passé une soirée avec nous après être arrivés un jour trop vite sur le site.»