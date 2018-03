«Nous voulons être une force de proposition»

Députée et conseillère communale, Florence Bettschart-Narbel a rendu jeudi soir dernier son insigne de présidente du PLR-Lausanne. Philippe Miauton, conseiller communal et ancien secrétaire du parti vaudois, sera son successeur.

Vous quittez la présidence après moins de trois ans. Pourquoi si tôt?

J’ai été élue au Grand Conseil et je suis devenue entre-temps membre de la Commission de la concurrence ( ndlr: COMCO ). C’est beaucoup de travail. Je laisse le parti à mon successeur près de deux ans avant les prochaines élections nationales, ce qui lui donnera assez de temps pour préparer la section.

Que devient le parti lausannois après toutes ces années de domination de la gauche?

Il se porte bien. Nous n’avons eu aucune peine à trouver la relève pour renouveler l’ensemble du bureau. Nous avons un rajeunissement des membres et un bon équilibre entre femmes et hommes. Disons que, du point de vue du militantisme, le parti se porte bien.

Avec le recul, comment voyez-vous la défaite de 2016 lors de l’élection à la Municipalité de Lausanne?

Ça a été une grosse déception. Pendant la campagne, le vent semblait favorable. Mais il est très difficile de rompre cette alliance de gauche. Nous devons définir une stratégie pour la percer.

Avez-vous, depuis, mené la politique d’opposition que vous aviez annoncée au soir des résultats?

Oui, nous le faisons, mais sans être dogmatiques. Sur le local d’injection, par exemple, nous avons écouté ce que disaient les gens. Mais nous nous opposons à ces petites initiatives utopistes qui font perdre beaucoup de temps au Conseil communal. D’une certaine manière, les élus de gauche font le travail des associations et ce n’est pas leur rôle.

Qu’en est-il de la Municipalité, où vous n’avez qu’un seul représentant?

Nous constatons en ce moment un petit tassement du dynamisme de la Municipalité. Dans le grand projet Métamorphose, par exemple, les préavis se font attendre car ils doivent passer par plusieurs directions. Il y a moins d’impulsions. Je m’interroge sur la scission de l’ancien Dicastère des travaux et sur le modèle de gouvernance qu’a choisi la Municipalité ( ndlr: organisation transversale). Lors des séances du Conseil communal, on s’aperçoit que les municipaux ne savent pas toujours qui doit répondre aux conseillers communaux.

Quels sont les dossiers où vous, le PLR, pouvez changer la donne pour les citoyens?

Nous travaillons notamment sur l’attractivité économique de la ville. Il y a des propositions à faire sur les questions de mobilité. Par exemple, nous ne sommes pas contre la piétonnisation, mais il faut continuer de réfléchir à la manière dont on peut amener les gens en ville. Pourquoi ne pas imaginer des plus petits parkings, par exemple? La gauche veut imposer un modèle à tous. Nous avons une vision plus pragmatique. On ne peut obliger tout le monde à faire ses achats dans des petits commerces bios.

Votre section va participer à la plate-forme nationale PLR Urbain. Que comptez-vous y puiser et y apporter?

Le PLR a les mêmes problèmes dans les villes en Suisse sur la mobilité, l’habitat… Prenez les commerces; la question est compliquée partout. À ce titre, nous voulons être une force de proposition. L’objectif est d’amener nos idées sur les smart cities, sur la transversalité nécessaire entre les grandes écoles et les villes, pour ne citer que ces thèmes.

Quel est votre meilleur souvenir de cette période de présidence?

C’est le repas de soutien que nous avions organisé pour les élections communales au Casino de Montbenon. Nous avons dû refuser du monde! Ça montrait un dynamisme. Il y avait une cohésion qui m’a fait vraiment plaisir.

Allez-vous garder un pied à Lausanne et au Canton?

Oui, j’aime la politique communale et j’ai beaucoup de plaisir au Grand Conseil, en particulier dans le travail en commission, où on peut vraiment amener des idées.

Qu’attendez-vous de votre successeur?

Qu’il fasse continuer le rajeunissement et le dynamisme du parti. Je lui fais confiance et je crois que ce transfert a été bien préparé. (24 heures)