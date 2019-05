Nouveau concours à Ouchy malgré les dettes du Horse Show

Le saut d’obstacles est de retour à Ouchy. Après l’arrêt de l’International Longines Horse Show, en 2017, voici venus les Longines Masters, nouvelle manifestation hippique prévue du 20 au 23 juin sur la place Bellerive. Les deux concours n’ont rien à voir, hormis le soutien de l’entreprise horlogère, et pourtant l’annonce de ce nouvel événement fait tiquer au bord du lac. Et pour cause, la société en charge de l’organisation de l’ancien Horse Show, à savoir JumpinGPromotion Sàrl, est partie en 2017 avec des dizaines de milliers de francs de dettes envers plusieurs prestataires lausannois.

Directeur de l’Hôtel Aulac et du Restaurant Le Pirate, à la place de la Navigation, Jean-Philippe Fleury en fait partie. En 2017, son établissement avait hébergé nombre de personnes dans le cadre de la manifestation. Les arrhes ont bien été payées, mais il attend toujours le solde d’une valeur de 30'000 francs. «J’ai d’abord été mené en bateau par e-mail puis j’ai enclenché une procédure en justice, raconte l’hôtelier. L’office des poursuites a envoyé un commandement de payer, il a été retiré puis l’organisateur n’a plus donné signe de vie. Il va falloir tourner la page, mais pour une petite entreprise comme la nôtre c’est un gros manque à gagner.»

L’ancien responsable de JumpinGPromotion Sàrl reste en effet introuvable tandis que la société a été déclarée en faillite le 14 mai 2018 par le Tribunal de l’arrondissement de La Côte. Contactée, sa fiduciaire de l’époque explique que les données de ses clients sont confidentielles et que le contrat avec JumpinGPromotion a été rompu.

Hôteliers lésés

À l’avenue de Rhodanie, l’Appart’Hotel 46A fait également partie des lésés. «Lors de la première édition du Horse Show, en 2016, c’était déjà compliqué d’obtenir le paiement des chambres. Et pour 2017 nous avons toujours une facture ouverte de 5700 francs, raconte la patronne, Susan Sax, par ailleurs présidente de GastroLausanne. Des recommandés ont été envoyés, mais l’organisateur a disparu. Durant l’événement, c’est l’équipe technique qui résidait chez moi et j’ai appris qu’ils n’avaient pas été payés non plus.» À Ouchy, il se murmure que l’Hôtel Mövenpick a également été touché, tout comme une société de marketing. Racheté depuis par le groupe Accor, l’hôtelier n’a pas répondu à nos questions.

«Le but n’est pas de polémiquer, j’aimerais juste comprendre pourquoi je n’ai pas été payé, poursuit Jean-Philippe Fleury. J’ai prévenu la Ville et Lausanne Tourisme, mais malheureusement ils ne peuvent pas faire grand-chose.» Le Horse Show était subventionné par le Canton et la Ville. Lausanne indique qu’elle s’était engagée à verser 100'000 francs par édition, en plus d’un soutien logistique et de la mise à disposition du site.

«En 2016, ça s’est à peu près bien passé, mais l’année suivante a visiblement été compliquée même si nous n’avons jamais vu les comptes, souligne Patrice Iseli, chef du Service des sports lausannois. Nous avons eu des séances avec l’organisateur, il espérait se refaire mais n’y est pas parvenu. Depuis, il s’est volatilisé. Il y a un dégât d’image pour Lausanne, mais à part regretter cette situation nous ne pouvons rien faire.» Ce dernier précise qu’une petite partie de la subvention 2017 a pu être bloquée.

Cet été, ce sont donc les Longines Masters qui se tiendront à Lausanne. Approché par e-mail, l’horloger n’a pas donné suite. Ce nouveau concours de saut d’obstacles est organisé par le spécialiste de l’événementiel hippique EEM. «Échaudés par l’expérience précédente, nous avons pris tous les renseignements nécessaires et nous avons constaté qu’il s’agit d’organisateurs sérieux et solides», indique Patrice Iseli. (24 heures)