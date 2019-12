Nouveau suspect arrêté pour le hold-up de Chavornay

Rebondissement dans le hold-up de Chavornay, survenu en 2018 sur fond d’enlèvement. Pour rappel, le 8 février 2018, des braqueurs ont fait main basse sur un fourgon blindé. Trois Genevois ont rapidement été interpellés. Selon nos renseignements, un quatrième Genevois se retrouve prévenu depuis cet automne.

Qui est ce quatuor? S., le premier d’entre eux, a d’emblée fait parler de lui au lendemain de son interpellation en mai puisqu’il s’agit d’un ex-associé de l’Escobar, à Genève. Dénonciateur dans l’affaire Maudet, il dit avoir versé 5000 francs pour le sondage sur le conseiller d’État. Défendu par Me Laurence Piquerez, S. admet connaître le quatrième Genevois récemment interpellé.

S. avoue avoir été partie prenante dans l’idée de faire main basse sur un fourgon avec le concours d’un convoyeur. Il dit avoir mis en relation ce transporteur avec un voyou lyonnais en 2016. «À la base, il était juste question de commettre un simple vol, à savoir que le convoyeur, actuellement détenu en France, vide le coffre sur une aire d’autoroute pendant que son collègue allait aux toilettes», précise une source. S. concède avoir pris part à des réunions et des conversations téléphoniques, mais il aurait «quitté le navire» en 2017 «avec soulagement». Détenu, il dit avoir pris connaissance du braquage dans la presse, alors qu’il était à l’étranger.

Défendu par MeHervé Dutoit, le deuxième Genevois, interpellé il y a plus de six mois, sous-louait à S. un logement à Genève. Libéré après quatre mois, il réfute avoir joué un rôle, même accessoire, dans le hold-up. Tout comme le troisième prévenu, Gérard*, un garagiste genevois d’une trentaine d’années, arrêté en juin. Représenté par Me Benjamin Grumbach, il a obtenu sa libération provisoire trois mois plus tard. Interpellé cet automne, le quatrième suspect genevois conteste aussi toute complicité dans cette affaire.

Des menaces sur sa fille

Ce soir-là, deux convoyeurs transportent en soirée plus de 25 millions de francs dans un fourgon. Soudain, le téléphone de l’un des agents sonne. Une voix menaçante lui annonce que sa fille, vivant en France voisine, a été enlevée. Il est sommé d’aller se parquer sur une aire de repos de l’autoroute. Les deux agents se retrouvent sur un parking de Chavornay. Un 4x4 surgit. En sortent des braqueurs qui empochent le cash et disparaissent. Les convoyeurs alertent la police. L’un d’eux se retrouve suspecté d’être de mèche avec les malfrats. Les enquêteurs pistent cinq personnes, à savoir les trois premiers Genevois et deux Français, dont un des braqueurs armé d’une kalachnikov. La police interpelle quatre de ces cinq personnes le 14 mai en Suisse et en France.

Gérard, le garagiste, connaît, «de près ou de loin», trois des prévenus genevois. S. est un ami d’enfance. Ils ont travaillé ensemble durant une période. Le convoyeur et le braqueur à la kalachnikov auraient été ses clients en 2015 et 2016 lorsque Gérard louait des voitures.

C’est S. qui leur avait loué une voiture, précise Me Grumbach: «J’ai été consterné d’entendre la direction de la procédure me dire qu’un classement au bénéfice de mon client n’était pas envisageable pour la raison suivante: tous les autres prévenus l’excluent de cette affaire, et cela paraîtrait suspect aux yeux du Ministère public. C’est un scandale. Le statut de prévenu doit aller de pair avec des soupçons basés sur des preuves concrètes. Mon client est Suisse et sans antécédents. Faut-il arrêter tous les amis d’enfance de S.? On en arrive – hélas – à ce genre de questions absurdes.» Le Ministère public balaie les propos de Me Grumbach: «Ses affirmations lui appartiennent.»

Me Dutoit, qui défend l’ex-sous-locataire de S., assure que les éléments recueillis par les enquêteurs jusqu’à ce jour – en Suisse comme en France – «n’ont pas permis d’apporter le début d’une preuve permettant de le mettre en cause dans cette affaire dont on rappellera qu’elle implique des délinquants de la région lyonnaise principalement. Les personnes entendues excluent sa participation».

Son client a été libéré, moyennant le dépôt de son passeport et l’obligation de se présenter chaque semaine à la police pour s’assurer de sa présence en Suisse. «Quand bien même il dispose uniquement de la nationalité suisse et qu’il a toutes ses attaches à Genève, ces mesures l’empêchent de voyager et lui portent préjudice dans sa profession qu’il exerce surtout à l’international.»