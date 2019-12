On a volé les lapereaux du collège

Dimanche matin, Maxime Chevalley a eu une drôle de surprise lorsqu'il est allé nourrir ses lapins à 7h. «La cage était ouverte, la petite barrière qui protégeait la cour démontée et les cinq lapereaux et leur mère avaient disparu! Ils étaient encore là samedi soir à 22h.»

Le concierge du Collège du Bourg, à Chexbres, avait installé un couple de lapins dans le préau de l'école enfantine, pour permettre aux enseignants d'observer les animaux. Il y a deux semaines et demie, la maman mettait au monde cinq lapereaux pour le plus grand bonheur des têtes blondes. Le père était séparé de la petite famille pour pas qu'il ne s'attaque à la portée. «La démarche avait un but socio-éducatif, explique le syndic Jean-Michel Conne, qui a décidé de contacter la presse après le vol des lapins dans la nuit de samedi à dimanche. Ce qui est arrivé est inadmissible. Nous allons déposer une plainte.»

«Si on les touche, la mère les abandonne»

Les voleurs n'ont pas eu de difficulté à accéder aux lapins; ils ont simplement dévissé la barrière qui séparait le préau de la route. «La semaine, je cadenasse le clapier, pour que les enfants ne puissent pas toucher les lapins, raconte Maxime Chevalley. Mais le week-end, je la laissais ouverte, pour faciliter les moments où nous les nourrissons. Je n'imaginais pas une seconde que quelqu'un puisse s'y attaquer...»

Le concierge tente de comprendre ce qui a pu motiver un tel acte, mais il s'en désole. «Si c'est des gens qui voulaient rendre leur liberté aux lapins, c'est loupé: à cet âge-là (ndlr: à peine deux semaines et demie), si on touche les bébés, la mère les abandonne. A l'heure qu'il est, ils doivent déjà être morts.» Lui avait prévu de rendre les lapins à la ferme dans laquelle il les avait pris lorsqu'ils seraient grands. Il prévoyait aussi de pérenniser cette installation à l'école, avec de nouveaux lapins chaque année. Aujourd'hui, il s'avoue écoeuré: «Vu comme cela s'est passé, je ne vais pas retenter l'expérience…»